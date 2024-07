Proton continua a sfornare idee e ora propone un portafoglio per i Bitcoin

Pubblicità

Dopo email, VPN, archiviazione cloud, gestore di password, Calendario e l‘alternativa a Google Doc orientata alla privacy, Proton – azienda nata in Svizzera nel 2014 da un team di scienziati che si sono incontrati al CERN, e che da tempo si è fatta notare per varie soluzioni che mettono in primo piano la privacy – ora propone Wallet, presentato come un modo sicuro per conservare i Bitcoin.

Gli sviluppatori affermano che, differenza degli exchange centralizzati, Proton Wallet garantisce che solo l’utente è in grado di accedere ai suoi Bitcoin.

«Ingenti quantità di Bitcoin sono state rubate tramite attacchi informatici o sono andate perdute dopo il crollo delle borse, il che ha portato al famoso detto: “Not your keys, not your coins”, che significa che se non hai il pieno possesso delle chiavi del tuo portafoglio non possiedi realmente le tue criptovalute», spiega Proton.

Wallet è un portafoglio che sfrutta la crittografia end-to-end per garantire che solo l’utente sia in grtado di accedere alle chiavi di crittografia del proprio portafoglio.

È possibile acquistare Bitcoin utlizzando carte di credito o bonifici bancari attraverso partner finanziari e generare pool di indirizzi (ogni volta che si ricevono Bitcoin da qualcuno che utilizza Bitcoin via mail, è automaticamente sfruttato un indirizzo diverso da quello del proprio pool, proteggendo la privacy e rendendo difficile collegare le proprie transazioni).

Ogni portafoglio dispone di una frase di recupero nota solo a all’utente (Proton non la vede mai). Anche se Proton dovesse scomparire completamente un giorno, l’utente avrbebe comunque accesso ai Bitcoin nel sui portafoglio Proton grazie alla frase di recupero.

COme altri servizi, gli sviluppatori vantano la residenza in Svizzera: le transazioni, sono protetti da alcune delle leggi sulla privacy più rigorose al mondo. Gli sviluppatori evidenziano l’uso di Sentinel (un avanzato sistema di protezione degli account), l’uso di tecnologie aperte (il codice di Proton Wallet è open source: chiunque può eseguire audit sulla sicurezza e trasparenza) e il supporto tecnico disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Al momento il wallet è riservato agli utenti Poton Visionary e Lifetime; questi ultimi hanno a disposizione inviti limitati da condividere con chiunque desiderino.