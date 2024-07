Una seconda beta 4 di iOS 18 e iPadOS 18 agli sviluppatori

Pubblicità

A pochi giorni di distanza dalle precedenti versioni, Apple ha rilasciato agli sviluppatori due nuove beta 4 dei futuri update a iOS 18 e iPadOS 18.

Non è chiaro quale sia la differenza tra la beta 4 del 23 luglio (build 22A5316j) e quella del 26 luglio (build 22A5316k) ma è probabile che serva per risolvere qualche inconveniente riscontrato con la precedente beta. Man mano che ci avviciniamo al rilascio delle release definitive vedremo man mano risolti bug e aggiunte funzionalità annunciate ma non implementate nelle precedenti beta.

Come aggiornare la beta di iOS 18

Gli sviluppatori che hanno già installato precedenti beta, come sempre possono installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente. L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.