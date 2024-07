RainPoint, l’irrigazione automatica Smart per le piante d’appartamento

Pubblicità

Ogni volta che si parte per una vacanza di più giorni torna puntuale l’atroce dilemma: a chi lascio le chiavi di casa per farmi annaffiare le piante? E subito giù con le classifiche di affidabilità, peggio ancora di quando eravamo bambini che staccavamo i petali dalle margherite al ritmo di “m’ama non m’ama” per scoprire se i nostri sogni potevano essere realizzati.

Con RainPoint invece il sogno è concreto e reale perché questo sistema vi assicura che le vostre piante avranno sempre l’acqua di cui hanno bisogno, e senza neppure dover perdere tempo a compilare un infinito manuale con le regole di irrigazione per ogni pianta, quello che normalmente accompagnate alla consegna del mazzo di chiavi.

Se ci date un pizzico di fiducia e avete la pazienza di leggere le righe che seguono scoprirete che i 50 Euro, quelli dell’offerta in corso in queste ore per comprare il sistema RainPoint WiFi, saranno i migliori che avrete mai investito in tal senso perché vi risparmieranno tutto quanto: le chiavi di casa resteranno nelle vostre tasche, e quando tornerete alla base le piante saranno tutte lì come le avrete lasciate, assolutamente vive e ben idratate.

Di cosa si tratta

Acquistando il kit vi arriva a casa tutto l’occorrente, che si compone del sistema di controllo principale dotato di pompa per prelevare l’acqua e irrigatore per distribuirla alle vostre piante.

Nella confezione ci sono anche tubi, filtri, ganci, inserti per microgocciolatori, tappi, valvole di ritegno, raccordi e tutto quel che serve per mettere a punto un sistema di irrigazione definitivo, utilizzabilissimo anche quando si rientra dalle ferie e per tutto il resto dell’anno.

Cosa fa

Una volta preparato tutto quanto, ovvero dopo aver posizionato la tanica per il pescaggio dell’acqua e i vari tubi per irrigare i vasi, non resta che scaricare l’app e programmare l’irrigazione in base alle proprie esigenze.

Il sistema come dicevamo è Smart in tutto e per tutto, non solo perché si può controllare anche a distanza e può interagire con gli altri sensori e dispositivi domotici, ma anche perché si autoregola in base alle condizioni del momento.

Quanto è Smart

Ad esempio l’app tiene in considerazione le condizioni meteorologiche, sicché se piove o ha piovuto e la terra è sufficientemente umida, l’irrigazione pianificata sarà posticipata o ridotta nella sua misura.

Il sistema è in grado di tenere conto anche della temperatura e l’irrigazione può essere calibrata minuziosamente impostando giorni e orari, decidendone frequenza e durata.

Questo come dicevamo è ottimo non solo perché mantiene in equilibrio l’umidità del suolo evitando una irrigazione eccessiva, ma permette anche di ridurre gli sprechi, cosa oggi più importante che mai vista la scarsità di acqua per gran parte delle regioni italiane.

L’app

Il tutto con possibilità di monitoraggio dall’app Rainpoint grazie al collegamento WiFi (a 2.4 GHz) della pompa alla rete domestica: così anche se vi trovate dall’altra parte del mondo potete modificare e riadattare i vostri programmi in tempo reale.

L’app si chiama Rainpoint Smart (gratis per iPhone, iPad e Android) ma esiste anche la versione Tuya (per iPhone e Android) che a detta di chi l’ha già provate è migliore perché offre una maggiore compatibilità con gli altri sensori Smart e dispositivi domotici.

Oltre alla programmazione del sistema di irrigazione, l’app è anche in grado di notificare l’utente quando l’acqua nel serbatoio scarseggia, e anche quando le batterie si stanno per scaricare.

Cos’altro dovete sapere

L’alimentazione è data da 4 batterie stilo AA da comprare a parte, ma funzionano solo come sistema di backup. Per il controllo WiFi infatti è necessaria l’alimentazione via USB.

Sulla carta il sistema Rainpoint WiFi è in grado di irrigare fino a 10 piante in vaso, ma gli accessori in dotazione (tubi, raccordi, eccetera) possono essere anche sostituiti da altri comprati altrove amplificandone così la portata.

Per capirci nella scatola trovate 10 metri di tubo, da tagliare e adattare in base alla distanza tra i vari vasi, una decina di raccordi (a croce e a T) e altrettanti inserti per microgocciolatori, utilissimi perché si infilano nella terra portando l’acqua – anche con irrigazione goccia a goccia – direttamente alla radice.

Chi l’ha provato conferma che la pompa è in grado di aspirare l’acqua anche da una tanica che si trova a un metro di altezza, ma tenete presente che la fonte d’acqua non andrà posta al di sopra delle piante altrimenti, per la legge dei vasi comunicanti, continuerà a sgorgare dagli ugelli anche al di fuori della programmazione.

Il sistema di controllo ha la base piatta perciò si può facilmente poggiare su un tavolo. Eventualmente si può usare il gancio in dotazione per fissarlo al bordo della tanica da cui viene prelevata l’acqua.

Per finire, una chicca per i più nerd: c’è chi dice di aver alimentato tutto il sistema con una scheda UPS collegata a un pannello solare da 5 Watt, gestendo con successo tutta l’irrigazione con la sola energia pulita.

Dove comprare e quanto costa

Il RainPoint WiFi costa 62,99 € ed è in vendita anche su Amazon: ve lo diciamo perché al momento è possibile attivare la casella di sconto che vi fa risparmiare il 20%, il che significa che vi costerà soltanto 50,40 € spedizione inclusa.