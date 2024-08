Bici elettrica DYU Stroll 1, preordini in sconto di 400 €

Pubblicità

Se volete comprare una bici elettrica che non sembri affatto una bici elettrica…ecco l’offerta che fa per voi: la nuova DYU Stroll 1 si preordina con un doppio sconto che vi fa complessivamente risparmiare ben 400 €.

Il punto forte come dicevamo è il design aerodinamico e minimalista, con cavi ben nascosti e un telaio sottile e leggero costruito in lega di alluminio che rende la bicicletta essenziale nell’aspetto e facilissima da guidare (pesa appena 19,5 chilogrammi).

È un modello a canna alta, con ruote da 28 pollici dotate di pneumatici antiforatura e un battistrada che promette un ottimo grip anche sul bagnato.

Monta freni a disco idraulici su entrambe le ruote e usa una batteria removibile che promette fino a 60 chilometri di autonomia con una sola carica.

Il motore è da 250 Watt, per una pedalata assistita che vi fa viaggiare a un massimo di 25 chilometri orari, quindi entro i limiti imposti dalle attuali leggi italiane in merito di circolazione stradale su bici elettrica, e lo sforzo può essere alleggerito aiutandosi con il cambio Shimano adattando così il tipo di andatura ai propri bisogni.

C’è il faretto LED all’anteriore per poter guidare sicuri anche di notte, portapacchi al posteriore e la predisposizione per poter agganciare un cestino sul manubrio. Completa la dotazione il porta borraccia sulla canna.

La promozione

La bici elettrica DYU Stroll 1 costa 1.299 € ma al momento viene proposta a 1.199 €: tuttavia se inserite il codice DYUZSTE risparmiate altri 300 Euro andandola a pagare soltanto 899 €, quindi il 30% in meno rispetto al prezzo di listino originario.

Il codice è valido anche per altri acquisti sul sito ufficiale: date un’occhiata a questa pagina per vagliare anche le altre offerte attualmente in corso.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.