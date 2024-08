Disney Plus aumenterà i prezzi fino a 20 dollari, dubbi per l’Italia

Pubblicità

Tra qualche mese gli abbonamenti Disney+, ESPN+ e Hulu aumenteranno di prezzo. Il rincaro maggiore lo subirà proprio il pacchetto di Disney che, almeno in una delle sue opzioni, lieviterà di 20 dollari, mentre per gli altri abbonamenti mensili e annuali sono previsti dai 2 ai 10 dollari in più per poter continuare ad utilizzare i servizi.

Ci troviamo di fronte ad un modus operandi già visto e che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, al momento funziona alla grande. Dopo un primo aumento registrato a Novembre 2022, l’azienda infatti approfittò per alzare nuovamente l’asticella quasi un anno dopo (Agosto 2023) quando, mentre annunciava il lancio del pacchetto economico in Italia, negli Stati Uniti portava il costo dell’abbonamento Premium a 13,99 $, quasi il doppio se si prendeva come riferimento i 6,99 $ per chi si abbonava al servizio nei suoi primi mesi di vita.

E adesso il prezzo sale ancora: secondo le voci di corridoio delle ultime ore, a partire dal 17 Ottobre gli abbonamenti mensili dei piani con e senza pubblicità aumenteranno di altri 2 dollari, passando da 7,99 a 9,99 $. Dei pacchetti annuali si conosce invece soltanto il rincaro del piano senza pubblicità, che aumenterà di 20 dollari (da 139,99 a 159,99 $).

Si registrano aumenti anche per gli abbonamenti di Hulu e ESPN+, di 1 o 2 dollari al mese in base al tipo di pacchetto scelto, e fino a 20 dollari per le versioni annuali.

Cosa cambia in Italia

Probabilmente il nostro paese resterà fuori da questo turno di rincari, o almeno queste sono le impressioni che circolano alle nostre latitudini, mantenendo così i prezzi attuali che riepiloghiamo con una immagine qui di seguito:

L’azienda infatti starebbe in parte giustificando i nuovi aumenti negli USA attraverso nuovi contenuti previsti per il mese prossimo.

Le novità negli USA

A partire dal 4 settembre infatti, in vista delle elezioni presidenziali, sarà disponibile ABC News Live, il canale di notizie attivo ventiquattr’ore su ventiquattro con notiziari, ultim’ora, eventi dal vivo e approfondimenti speciali. Sarà subito aggiunta una nuova playlist dedicata ai più piccoli con alcuni contenuti prescolari tra cui i cortometraggi di Sofia the First, The Lion Guard, Puppy Dog Pals e Minnie’s Bow-Toons.

Entro fine autunno poi l’offerta principale sarà arricchita con altre quattro playlist. Una raccoglierà contenuti tematici in base alla stagione in corso; un’altra si chiamerà Epic Stories ed elencherà invece film e contenuti soprattutto delle etichette Marvel e Star Wars.

Ci saranno poi la playlist Throwbacks dedicata agli appassionati di cultura pop e la playlist Real Life con documentari, film biografici e storie vere.

