Tesla Autopilot in prova a Roma in attesa di Full Self Driving in Italia

La prova su strada a Roma di una Tesla Model 3 Highland 2024 con ‘ultimo aggiornamento software dimostra i notevoli progressi raggiunti dalla società di Elon Musk grazie al sistema ora interamente basato sulla visione delle telecamere in abbinamento alle reti neurali che elaborano in tempo reale le immagini per controllare il veicolo.

Tesla è stata tra i primi costruttori ad abbandonare sensori e radar per passare al controllo basato sulla visione. Nella prova di La Repubblica l’auto ha affrontato senza problemi il traffico di Roma e anche alcuni test escogitati per mettere in difficoltà il sistema, come per esempio la guida notturna e in galleria, dove le telecamere potrebbero avere visibilità limitata.

Pur mantenendo sempre le mani sul volante e attenzione sulla strada per poter intervenire in caso di problemi, il sistema Tesla si è comportato molto bene offrendo in alcune situazione anche un controllo completo, molto simile alla guida autonoma completa Full Self Driving che in Italia però non è ancora disponibile.

Sempre In modalità Autopilot nella prova a Roma Tesla Model 3 ha affrontato senza particolari problemi non solo tragitti in autostrada, ma anche percorsi urbani e la prova del parcheggio automatico.

Sia di giorno che di notte il sistema basato sulla visione delle telecamere e reti neurali rileva benissimo le distanze dalle altre auto e da muri e ostacoli, anche con precisione di pochi centimetri. Rimangono alcuni dettagli da sistemare, ma nel complesso il giudizio di La Repubblica è positivo, anche perché Tesla sembra ora muoversi più rapidamente per quanto riguarda aggiornamenti software e miglioramenti.

La prova a Roma da parte di una testata nazionale è un chiaro segnale che la situazione si sta evolvendo rapidamente: Elon Musk ha dichiarato che entro la fine di quest’anno Tesla Full Self Driving Supervised dovrebbe essere disponibile sia in Europa che in Cina.

