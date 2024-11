Per il Black Friday il joypad universale di Amazon a 39 euro

Pubblicità Il Controller Luna, il joyoad di Amazon progettato per il servizio di giochi in streaming di Amazon, è in super offerta per il Black Friday 2024. E’ compatibile compatibile con la maggiorare dei dispositivi e tra i migliori controller bluetooth che potete acquistare a questo prezzo. Per comprarlo non vi resta che cliccare qui. Progettato appositamente per offrire la migliore esperienza di gioco su Amazon Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon, il controller è comunque pensato per funzionare su un’ampia gamma di dispositivi, tra cui PC Windows e Mac, Fire TV e tablet Fire, iPhone e iPad, Chromebook, dispositivi Android, smart TV Samsung e LG compatibili. Grazie alla sua integrazione con Amazon Luna, permette di iniziare una partita su un dispositivo, metterla in pausa e riprenderla su un altro schermo senza interruzioni. Perfetto, dunque, per chi ama giocare senza limiti, ovunque ci si trovi. Il Controller Luna offre diverse opzioni di connessione. La prima è Wi-Fi, potendo collegare il controller direttamente ai server di Amazon tramite la tecnologia Cloud Direct, per un gioco fluido e a bassa latenza. La seconda è la modalità Bluetooth, che permette di usare il Controller Luna come controller universale per dispositivi Bluetooth compatibili. Infine, è possibile anche collegarlo tramite USB, così da connetterlo direttamente tramite cavo ai dispositivi Windows, Mac e Android. Il Controller Luna è studiato per garantire comfort e precisione, grazie a levette analogiche sfalsate, grilletti e bumper facilmente accessibili, pulsanti azione reattivi, tasto direzionale intuitivo a 4 direzioni. Per chi cerca un ottimo controller praticamente universale l’occasione è davvero ghiotta. Il Controller Luna è disponibile a soli 39,99 € in occasione del Black Friday 2024. Il compagno perfetto per il gaming su Amazon Luna e non solo. Clicca qui per acquistarlo. Sto caricando altre schede...

