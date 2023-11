Anticipo Black Friday, Ecovacs DEEBOT T20e OMNI è in sconto di 200 euro su Amazon

Se vi interessa un robot per la casa, super automatico potete approfittare dell’offerta in anticipo per Black Friday (in vista del quale vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram con tutti i migliori sconti) grazi alla quale comprare il DEEBOT T20e OMNI, in sconto di 200 euro rispetto al listino originale.

Il cuore del DEEBOT è il sistema OZMO Turbo 2.0, che vanta una potenza di aspirazione di 6000Pa. Questa potenza consente al robot di offrire una pulizia profonda, persino negli angoli più difficili da raggiungere con il panno rotante del sistema che assicura che nessuna particella di polvere o sporco venga trascurata.

Una caratteristica unica del DEEBOT è il suo sistema di sollevamento intelligente del panno di lavaggio. Utilizzando ultrasuoni, il robot riconosce moquette e tappeti con precisione e quando rileva la presenza di tali superfici solleva automaticamente i panni di lavaggio per evitare di imbrattare moquette e tappeti con il mocio.

Il sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 ruota i panni fino a 180 volte al minuto, applicando una pressione costante sul pavimento. Ciò non solo garantisce una pulizia in profondità ma è in grado di eliminare efficacemente anche le macchie ostinate rimaste per fino a 72 ore, come quelle di caffè.

Il robot è dotato della tecnologia TrueDetect 3D 3.0 che utilizza la luce strutturata e un algoritmo di immagini in 3D per scansionare e rilevare oggetti per terra. Scarpe, calzini, cavi e piccoli giocattoli non sono più un ostacolo considerando che è in grado di individuare e evitare gli oggetti anche in ambienti bui, assicurando una pulizia continua e senza interruzioni.

Le tecnologie avanzate TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0 consentono una navigazione precisa, con una mappatura rapida e una pianificazione del percorso ottimale. Inoltre, il robot è compatibile con Alexa, offrendo un ulteriore livello di il controllo vocale delle pulizie, oltre all’assistente YIKO integrato.

DEEBOT T20e OMNI costa solitamente 799 euro, ma si Amazon si acquista a 599 euro, semplicemente cliccando sulla casellina di sconto presente sulla pagina di acquisto.