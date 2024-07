Tre nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade ad agosto

Pubblicità

Apple ha annunciato tre nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade: Temple Run: Legends, Vampire Survivors+ e il gioco spaziale per Apple Vision Pro Castle Crumble.

Il 1° agosto gi giocatori potranno tornare all’antica Aperion nel nuovo Temple Run: Legends, primo gioco di corsa basato su livelli dell’acclamata serie, disponibile in esclusiva su Apple Arcade.

Entra a far parte del catalogo anche Vampire Survivors+, il gioco vincitore di un premio BAFTA, che consente di giocare partite a quattro dallo stesso dispositivo.

Chi ha un Apple Vision Pro dal 29 agosto potrà distruggere castelli fantastici, letteralmente con un dito e nello spazio fisico che preferisce, nella versione spaziale di Castle Crumble, acclamato rompicapo basato sulle leggi della fisica. Il gioco si aggiunge ad un catalogo sempre più ampio di divertenti giochi spaziali, che offrono un nuovo tipo di gameplay fondendo i contenuti digitali con il mondo fisico, per esperienzE immersivE possibili con Apple Vision Pro.

Temple Run: Legends



In Temple Run: Legends, chi gioca potrà correre, nuotare, saltare e unirsi ad una legione di eroi. Oltre a divertirsi nella classica corsa infinita, sarà possibile esplorare l’antica Aperion con nuove modalità di gioco, sfide e ricompense dinamiche, per un totale di oltre 500 livelli nella modalità storia. Nel corso dell’avventura sarà possibile anche attraversare una serie di ambientazioni spettacolari, interagire con abitanti e creature affascinanti, e incontrare un cast di personaggi tutti nuovi.

Vampire Survivors+



Mentre lottano per la propria vita nell’ambiente tossico e infestato da demoni di Vampire Survivors+, i giocatori dovranno fare i conti con un nuovo, terrificante mondo dominato, dal tramonto all’alba, da creature notturne; qui l’unica speranza di salvezza è nella solidarietà degli altri sopravvissuti. Una testa d’aglio, una croce e una bacchetta magica sono certamente utili per sconfiggere i nemici, ma serviranno mani davvero abili a muoversi sui touchscreen per vincere contro questi esseri letali. Questo gioco a più fasi mette a disposizione una vasta gamma di impostazioni, tra cui una modalità multiplayer in cui fino a quattro gamer possono collegare i controller allo stesso dispositivo per lottare insieme contro i non morti.