Le lampadine Philips Hue scattano da sole al 100% della luminosità

Diverse persone lamentano un problema con le lampadine Philips Hue, spiegando che, improvvisamente, in modo del tutto casuale e senza alcun motivo apparente, impostano da sole la luminosità al 100%.

Signify (in precedenza Philips Lightning) ha fatto sapere che il problema è legato alla compatibilità Matter, standard royalty-free per la domotica che si basa su un mix di diversi protocolli radio. L’inconveniente è ad ogni modo in fase di soluzione e il produttore promette una risoluzione a breve.

Lampade, lampadine e sistemi di luci connesse Philips Hue, possono essere controllate in vari modi grazie a sistemi di illuminazione che vanno ben oltre l’accensione e lo spegnimento delle luci. Funzionalità dedicate permettono di automatizzare le luci aggiungere accessori smart, sincronizzare le luci e molto altro.

Il sistema in questione può essere usato per creare atmosfere per ogni occasione, con scene in base all’umore (atmosfera accogliente e festaiola, ad esempio) o progettando scene personalizzate con i colori preferiti. Tornando alla questione della luminosità che si attiva in modo random al 100%, un portavoce di Signify ha confermato che l’azienda è al corrente del problema e che un fix è in arrivo.

“In seguito ad analisi approfondite, abbiamo identificato un problema di interoperabilità con lo standard Matter per la smart home con il quale casuali e temporanei disturbi vengono erroneamente identificati come interruttori di alimentazione legacy, disattivando la luminosità ridotta e impostandola la luminosità come piena”, ha spiegato Kate Helander, portavoce di Signify, al sito The Verge.

“Una correzione permanente per il problema è in corso e sarà messa a disposizione la prossima settimana”, dichiara il dirigente.

A luglio, il marchio Philips Hue ha avviato la distribuzione deii faretti della linea Pillar in Europa: si tratta di luci progettate per essere appese al soffitto, prodotti che utilizzano le nuove lampadine GU10 di Philips, e che offrono una luminosità massima di 400 lumen e promettono una durata di vita di 25.000 ore.

