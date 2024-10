Tutti gli sconti anticipati Ecovacs su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Pubblicità

Fino al 9 Ottobre diversi robot di Ecovacs sono in sconto: l’offerta è stata già lanciata in occasione della Festa delle Offerte Prime, una specie di Prime Day Bis nato nel 2020 come “recupero” del Prime Day di Luglio (causa pandemia) e poi, dato il successo, riproposto tutti gli anni con altro nome.

Festa delle Offerte Prime, appunto, che quest’anno si terrà l’8-9 Ottobre, e alla quale parteciperà anche Ecovacs con una serie di sconti rivolti soprattutto ai robot dedicati alla pulizia dei pavimenti e a quelli che invece sono stati progettati per automatizzare la falciatura del prato.

Con le offerte preparate da Ecovacs si arriva a risparmiare fino al 45%, quasi la metà quindi sui normali prezzi di listino, e su prodotti che meritano attenzione per la qualità e le tecnologie offerte.

Gli sconti della Festa delle Offerte Prime, come dicevamo, partono tra pochi giorni mentre alcune di quelle Ecovacs sono già attive su diversi modelli. Ad esempio trovate in sconto:

DEEBOT T30S PRO , un modello che si gestisce in totale autonomia grazie all’intelligenza artificiale;

, un modello che si gestisce in totale autonomia grazie all’intelligenza artificiale; DEEBOT T30S COMBO COMPLETE , che combina un robot per la pulizia dei pavimenti con un’aspirapolvere manuale;

, che combina un robot per la pulizia dei pavimenti con un’aspirapolvere manuale; DEEBOT X5 OMNI , con pulizia adattiva dei bordi e funzione di lavaggio ad acqua calda a 70°C;

, con pulizia adattiva dei bordi e funzione di lavaggio ad acqua calda a 70°C; WINBOT W2 OMNI, per la pulizia delle finestre.

E poi anche DEEBOT T30 PRO OMNI, DEEBOT T20e OMNI, il tagliaerba GOAT G1-2000 e DEEBOT N20 PLUS.

Di seguito trovate l’elenco di tutti i modelli in promozione con prezzi, scadenze e link per l’acquisto.

A 399,00 € invece di 499,00 € | sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

A 1098,99 € invece di 1339,90 € | sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

A 555,00 € invece di 599,00 € | sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

A 399,00 € invece di 399,00 € | sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

A 599,00 € invece di 799,00 € | sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

A 1099,00 € invece di 1099,00 € | sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

A 1299,00 € invece di 1299,00 € | sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

A 1999,00 € invece di 1999,00 € | sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

