Oral-B anticipa il Prime Day con sconti fino al 63%

Desiderio di denti smaglianti? con Oral-B si va sul sicuro, perciò se dovete partire per le vacanze non aspettate oltre: con le Offerte disponibili su Amazon fino al 15 Luglio per molti dei modelli della gamma di questo marchio comprate tutto l’occorrente per lavarvi i denti in maniera efficace, e con una batteria che dura “settimane”.

Partiamo proprio dal fatto che Oral-B è tra le aziende più conosciute in questo settore per via della qualità dei prodotti e dell’esperienza maturata nel corso degli anni. Fu fondata nel 1950 dal parodontologo californiano Dr. Robert W. Hutson, che cominciò creando e poi brevettando un tipo di spazzolino da denti chiamandolo Oral-B 60 perché aveva 60 setole. E’ da qui che comincia la storia di un’impresa fondata con due farmacisti locali che vedeva il coinvolgimento dei dentisti per far conoscere il nuovo prodotto.

Hutson vendette poi l’azienda negli anni ’60 per continuare la sua attività professionale nel suo studio di San Jose, ma il successo vero cominciò nel 1984, quando Oral-B fu acquistata dal gruppo Gillette, acquisito poi da Procter & Gamble nel 2005. Braun, altro marchio del gruppo, iniziò infatti a produrre e commercializzare gli spazzolini elettrici usando il marchio Oral-B che conosciamo oggi, al quale associamo tutta la linea di prodotti per l’igiene orale che va dagli spazzolini da denti manuali a quelli elettrici, senza dimenticare gli irrigatori orali ed i fili interdentali.

L’offerta che vi segnaliamo oggi riguarda diversi modelli di quelli elettrici e smart. Valutatene seriamente l’acquisto perché anche il modello più semplice, se va a sostituire lo spazzolino manuale, rappresenta una svolta vera. La spazzolatura elettrica offre migliaia di movimenti al minuto garantendo una pulizia più efficace e approfondita. In più il timer che con le vibrazioni segnala il momento giusto per cambiare area e il completamento della pulizia agevolano non poco l’intero processo, che banalmente sembra perfino più rapido e perciò meno noioso.

Di seguito trovate l’elenco degli spazzolini e accessori di Oral-B in offerta su Amazon fino al 15 Luglio. Vi ricordiamo che esistono diverse varianti di colore (generalmente bianco, rosa o nero) per i tanti modelli che mostriamo qui sotto per un riferimento allo sconto.

A 9,99 € invece di 14,99 € | sconto 33% – fino a 15 lug 24

A 199,99 € invece di 399,99 € | sconto 50% – fino a 15 lug 24

A 79,99 € invece di 199,99 € | sconto 60% – fino a 15 lug 24

A 44,99 € invece di 99,99 € | sconto 55% – fino a 15 lug 24

A 119,99 € invece di 249,99 € | sconto 52% – fino a 15 lug 24

A 44,99 € invece di 99,99 € | sconto 55% – fino a 15 lug 24

A 24,99 € invece di 55,99 € | sconto 55% – fino a 15 lug 24

A 27,99 € invece di 59,99 € | sconto 53% – fino a 15 lug 24

A 34,99 € invece di 59,99 € | sconto 42% – fino a 15 lug 24

A 64,99 € invece di 142,94 € | sconto 55% – fino a 15 lug 24

A 49,99 € invece di 134,99 € | sconto 63% – fino a 15 lug 24

A 349,99 € invece di 499,99 € | sconto 30% – fino a 15 lug 24

A 99,99 € invece di 199,99 € | sconto 50% – fino a 15 lug 24

A 119,99 € invece di 249,99 € | sconto 52% – fino a 15 lug 24

A 169,99 € invece di 349,99 € | sconto 51% – fino a 15 lug 24

A 159,99 € invece di 309,99 € | sconto 48% – fino a 15 lug 24

A 249,99 € invece di 509,99 € | sconto 51% – fino a 15 lug 24

A 169,99 € invece di 349,99 € | sconto 51% – fino a 15 lug 24

