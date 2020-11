MacBook Air M1 diventa la chiave per auto più grande del mondo

Per trasformare MacBook Air con processore Apple M1 nella chiave per auto più grande del mondo occorre un portafoglio a fisarmonica, ma funziona davvero. Non a caso l’esperimento, se così si può definire, è stato realizzato da Quinn Nelson, una star di YouTube statunitense che si presenta come il peggiore recensore di prodotti e tecnologie, ma che vanta un impressionante seguito di oltre 150 milioni di utenti tra il portale video e i principali canali social.

Per trasformare MacBook Air M1 nella chiave per auto più grande del mondo l’app Tesla per iPhone (disponibile fin dal 2015) è stata installata manualmente nel portatile. Su Mac App Store non è disponibile, così è stato scaricato il pacchetto completo dell’app e poi trasferito sul portatile con processore Apple Silicon M1 e Big Sur, in grado di eseguire nativamente tutte le app e i software per iPhone e iPad. Questo naturalmente significa che l’app non è ottimizzata per l’esecuzione su Mac. In ogni caso dall’app Tesla, come avviene su iPhone, è possibile aprire e chiudere l’auto, far suonare il clacson ed effettuare altre azioni.

I have the world's biggest car key and the world's stupidest use for an M1 Mac. pic.twitter.com/oSqvVZHh1p — Quinn Nelson (@SnazzyQ) November 23, 2020

MacBook Air M1 si trasforma nella chiave per auto più grande del mondo utilizzando il Bluetooth che comunica con il sistema di bordo della Tesla, come visibile nel breve video che riportiamo in questo articolo. Non viene così sfruttata la tecnologia Apple CarKey sulla quale Apple sta lavorando con BMW.

Le prime anticipazioni sui piani di Cupertino di trasformare iPhone e Apple Watch in chiavi per auto risalgono addirittura al 2018, ma i primi indizi concreti sono stati individuati nel codice di iOS 13.4 beta, e poi ancora nel mese di marzo con i lavori in corso tra Apple e BMW per introdurre questa funzione sulle auto del costruttore tedesco. A differenza dell’esperimento dello youtuber e dell’app Tesla per iPhone, con la funzione Digital Car Key iPhone e Apple Watch sfrutteranno la tecnologia e la comunicazione tramite NFC per rendere le operazioni ancora più sicure, alla tregua dei pagamenti digitali contactless.

