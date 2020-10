Elon Musk «È il miglior trimestre nella storia di Tesla»

Durante la presentazione dei risultati finanziari Tesla avvenuta nelle scorse ore, Elon Musk ha dichiarato che «Il terzo trimestre è stato il nostro migliore trimestre della storia». L’obiettivo dichiarato è quello di consegnare mezzo milione di automobili entro la fine di quest’anno e, nonostante la pandemia, il costruttore di auto elettriche potrebbe ancora riuscirci: l’impresa non è facile ma rimane comunque possibile.

Il fatturato è aumentato del 39% fino a raggiungere quota 809 milioni di dollari. Nel terzo trimestre Tesla ha prodotto il numero record di 145.036 automobili di cui ne sono state già consegnate 139.300. Complessivamente fino a questo punto Tesla ha consegnato 319mila vetture, così per raggiungere il traguardo ne devono ancora essere prodotte e consegnate 181mila.

Con la ripresa della pandemia raggiungere ugualmente l’obiettivo non sarà semplice, e dipenderà soprattutto dall’incremento di produzione di Tesla Model Y, dalla produzione nello stabilimento di Shanghai, oltre che nei miglioramenti nella logistica e nell’efficienza di consegna a volumi di produzione più elevati.

Sempre durante la presentazione dei risultati trimestrali Tesla, Elon Musk ha offerto interessanti precisazioni sull’aggiornamento software che introdurrà la guida completamente autonoma. L’imprenditore ha dichiarato che il rilascio della beta è volutamente lento perché «Il mondo è un posto complesso e incasinato» ma anche che «Man mano che il sistema raccoglie più dati, diventa più robusto».

Elon Musk ha anche precisato che per funzionare la guida completamente autonoma, siglata FSD, non richiederà mappe in alta definizione e nemmeno una connessione cellulare, come riporta Engadget «Il sistema è progettato in modo tale che, anche se non hai alcuna connettività e ti trovi in un posto in cui non sei mai stato prima – e nessuna Tesla è mai stata prima – l’auto dovrebbe comunque essere in grado di guidare come una persona. Questo è il sistema che stiamo sviluppando e che miriamo a rilasciare quest’anno».

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Invece per per tutti gli articoli dedicati a veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.