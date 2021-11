È già successo in passato e sta succedendo di nuovo: secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore in rete Jack Dorsey si starebbe preparando per abbandonare il ruolo di CEO di Twitter, società che Dorsey ha creato nel 2006 e di cui è stato CEO per diversi anni.

Nel momento in cui scriviamo non vengono indicate le possibili ragioni che spingerebbero Dorsey verso questa scelta. Né il diretto interessato né Twitter hanno finora commentato, respinto o negato l’ipotesi di abbandono del ruolo di CEO segnalato da CNBC.

Occorre ricordare che Jack Dorsey ricopre anche l’incarico di CEO di Square, società specializzata in pagamenti digitali di cui Dorsey è cofondatore. Lo scorso anno Elliot Management, in particolare nella persona del miliardario Paul Singer, che detiene una quota di Twitter ha sollevato dubbi sul doppio ruolo di CEO di Twitter e Square, richiedendo che Dorsey abbandonasse una delle due posizioni.

La notizia dell’abbandono del ruolo di CEO da parte di Dorsey è stata confermata proprio mentre completiamo la stesura di questo articolo: il nuovo amministratore delegato di Twitter è Parag Agrawal che finora ricopriva l’incarico di Chief Technical Officer.

Sotto la guida del nuovo CEO Twitter punta a obiettivi autoimposti molto ambiziosi, tra cui il raggiungimento di 315 milioni di utenti attivi giornalieri entro il 2023, oltre che almeno il raddoppio del fatturato annuo sempre entro il 2023.

Come accennato non è la prima volta che Jack Dorsey lascia il ruolo di CEO di Twitter: dalla fondazione fino al 2008 Dorsey ha mantenuto questa carica, per poi ricoprire quella di presidente del consiglio di amministrazione fino al 2015, anno in cui è tornato a svolgere il ruolo di CEO fino a oggi.

Nel mese di ottobre Twitter ha comprato Sphere per migliorare la messaggistica diretta tra utenti: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.