Il nuovo CEO di Twitter avvia una grande riorganizzazione

Dopo la recente partenza del fondatore Jack Dorsey lunedì scorso, il nuovo CEO di Twitter Parag Agrawal non ha perso certamente tempo a scuotere l’azienda, e ha già avviato quella che sembra essere una grande riorganizzazione.

Secondo un rapporto del Washington Post, già in questo ore Agrawal ha annunciato una “grande riorganizzazione dell’azienda”, comprese le uscite di Michael Montano e Dantley Davis, che hanno guidato rispettivamente l’ingegneria e il design.

Twitter ha confermato la riorganizzazione ai microfoni Engadget. Un portavoce ha dichiarato che “Parag è focalizzata sull’eccellenza operativa e sull’impostazione di Twitter per raggiungere i suoi obiettivi”. Le modifiche includono il passaggio a un “modello di direttore generale” per i team nelle organizzazioni di prodotto e tecnologia, il che significherà avere una persona a capo del lavoro in quelle divisioni.

Questo ci consentirà di operare in modo più interfunzionale e avere un processo decisionale più rapido e informato

Oggi Davis ha twittato una foto di un team fuori sede, così commentando:

È stato il momento clou degli ultimi due anni su Twitter per me. Grazie a tutti coloro che hanno reso questo evento speciale. Ha significato più di quanto le parole possano descrivere

Sara Beykpouf, che ha lavorato al team di prodotto dell’azienda, ha anche pubblicato che oggi sarebbe stato il loro ultimo giorno su Twitter, anche se non è chiaro se ciò sia correlato alla riorganizzazione.

Il Post ha riferito che, secondo un’e-mail aziendale, Montano e Davis se ne andranno entro la fine dell’anno, indicando anche che il “rimpasto sembra interessare principalmente le divisioni consumer, entrate e tecnologie di base dell’azienda, che saranno guidate rispettivamente da Kayvon Beykpour, Bruce Falck e Nick Caldwell.

Volendo analizzare la vicenda con visione retrospettiva, c’erano stati già indizi che fossero in corso grandi cambiamenti all’interno dell’azienda. Nello specifico, in una serie di tweet inviati ieri dall’account Investor Relations di Twitter, il team così afefrmava

Possiamo muoverci più velocemente ed eseguire meglio. Ci concentreremo sugli stessi obiettivi, sulle stesse metriche e sullo stesso lavoro. Ma crediamo che Parag possa aiutarci a prendere decisioni più velocemente ed essere più chiaro su dove prendere le decisioni

Per tutte le notizie che riguardano il mondo di Twitter il link da seguire è direttamente questo.