Elon Musk regala un milione al giorno a chi andrà a votare

Che Elon Musk sia un personaggio certamente fuori dagli schemi non sembra essere un mistero: la conferma, semmai ce ne fosse bisogno, è arrivata lo scorso sabato quando, durante un comizio a Harrisburg, in Pennsylvania, il miliardario ha donato un assegno da un milione di dollari a un membro del pubblico.

Non solo, Musk ha dichiarato che continuerà a regalare un milione di dollari ogni giorno a una persona scelta a caso fino al 5 novembre, data delle elezioni presidenziali. Questa iniziativa potrebbe però violare la legge elettorale degli Stati Uniti. I potenziali fortunati a ricevere la somma di denaro possono essere solo coloro che hanno firmato una petizione promossa dall’America PAC di Musk.

Musk, dunque, donerà un milione di dollari a un elettore a Pittsburgh oggi, per poi estendere l’offerta a persone che vivono in stati decisivi come Georgia, Nevada o Arizona.

Secondo la legge federale, tuttavia, è illegale incentivare qualcuno a votare o a registrarsi per votare. Il professor Rick Hasen dell’Università della California, Los Angeles, ha definito i premi da un milione di dollari come “chiaramente illegali”.

Questo perché le leggi federali stabiliscono che chiunque offra denaro per registrarsi o per votare può addirittura essere multato fino a 10.000 dollari o condannato a cinque anni di reclusione. Oltre a questo, l’iniziativa di Musk prevede anche bonus per chi firma la petizione o fa registrare altre persone, anche questo aspetto potenzialmente problematico dal punto di vista legale.

Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha dichiarato in un’intervista che l’offerta di Musk è “profondamente preoccupante”. Pur non definendola illegale, Shapiro ha sottolineato che le forze dell’ordine potrebbero dover essere chiamate a esaminare la questione.

Hasen ha spiegato a NBC News che il fatto che la petizione sia riservata solo agli elettori registrati potrebbe essere il punto critico di questa “lotteria”. Le autorità federali potrebbero decidere di perseguire Musk o di ammonirlo affinché interrompa questa iniziativa.

C’è da dire che eventuali procedimenti legali richiederebbero tempo. Musk potrebbe contare sul fatto che Donald Trump, qualora vincesse le elezioni, non permetterebbe al Dipartimento di Giustizia di perseguire un grande donatore come Musk.

