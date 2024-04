Da Playstation a Wii, una valanga di emulatori arriva su iPhone a Apple TV

Da quando Apple ha aperto agli emulatori gli sviluppatori stanno facendo a gara per pubblicare le proprie app sullo store della Mela. Adesso, lo sviluppatore dell’app multi-emulatore Provenance ha riferito di essere al lavoro su una versione da lanciare su iPhone e Apple TV.

Questo vuol dire che a breve, anche se non è stata fornita una data di rilascio ben precisa, arriverà su iPhone e Apple TV un’app contenente emulatori di tutti i tipo: Da Playstation a Wii, da GameCube a Commodore 64.

Provenance è un frontend per molti emulatori esistenti e consentirebbe agli utenti di iPhone e Apple TV di emulare i giochi per un’ampia varietà di console classiche, tra cui anche SEGA Genesis, Atari 2600 e molti altri ancora altri.

Apple ha finora approvato gli emulatori per le vecchie console Nintendo e il Commodore 64. Ad esempio, il popolare emulatore Delta di Riley Testut è ora disponibile al download in molti paesi e può emulare i giochi rilasciati per Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo Entertainment System (SNES), Nintendo 64 e Nintendo DS.

Provenance sarebbe il primo a portare su App Store emulatori Sony, SEGA e Atari, sempre che l’app venga approvata.

Provenance è in fase di sviluppo dal 2016 e può già essere caricato su iPhone e Apple TV al di fuori dell’App Store.

Questione emulatori su App Store

Apple ha aggiornato le sue linee guida per la revisione delle app all’inizio di questo mese, per consentire “app di emulatore per console di gioco retrò” sul App Store per iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi. All’inizio di questa settimana, Apple ha precisato che gli emulatori che consentono di caricare ROM sono consentiti su App Store, purché le app emulino solo “giochi per console retrò”. Non è chiaro se Apple considererà console come GameCube e Wii “retrò”.

Mentre un tribunale degli Stati Uniti ha stabilito che gli emulatori sono legali, il download di ROM protette da copyright è in genere illegale. Sul suo sito web di assistenza clienti per gli Stati Uniti, ad esempio, Nintendo afferma che scaricare copie piratate dei suoi giochi è illegale.

Emulatori su Mac

Se siete appassionati di retro gaming non dimenticate di leggere questa guida su come giocare alle vecchie glorie su Mac.