Engwe L20 Boost, la bici con il tasto turbo in offerta a poco più di 1000 €

Pubblicità

Son o davvero tante le bici elettriche in circolazione, ma poco o nessuna come ENGWE L20 Boost. Il “Boost” non è messo lì a caso, considerando che questa bici offre uno speciale tasto per il turbo. La si acquista in offerta direttamente a questo indirizzo, da sola o in combo.

Non toccate quel pulsante, avremmo potuto titolare questa offerta. Già, perché Engwe L20 Boost è una bici con una marcia in più. L20 Boost combina potenza e comfort per un’esperienza di guida di fascia alta, con un’autonomia fino a 126 km in modalità Pedalata assistita. E’ equipaggiata con un motore da 250W conforme agli standard UE, con una batteria portatile da 624Wh, che garantisce fino a 85 km quando si procede alla velocità massima.

Sul manubrio è presente un display intuitivo e colorato, che fornisce dati in tempo reale su velocità, livello della batteria e distanza percorsa. È possibile monitorare facilmente le statistiche di viaggio e scegliere tra 5 livelli di assistenza alla pedalata per un’esperienza personalizzata.

Comfort e sicurezza

La bici elettrica monta pneumatici fat da 20×4.0 Pollici, che offrono una trazione superiore e maggiore stabilità, permettendo di affrontare sabbia, neve e terreni accidentati. Questi pneumatici migliorano il comfort e la sicurezza, riducendo l’impatto delle superfici irregolari.

Inoltre, la sospensione anteriore robusta assorbe urti e sobbalzi, garantendo una guida confortevole su qualsiasi tracciato. La bici monta anche il cambio Shimano a 7 velocità, che garantisce cambi di marcia fluidi.

Ancora, la bici è dotata di luci posteriori e anteriori, che garantiscono una visibilità massima anche durante le uscite notturne, mentre i freni meccanici offrono una potenza di arresto costante in qualsiasi condizione

Design e Capacità di Carico

La bici presenta anche un cestino anteriore e un portapacchi posteriore: quello anteriore offre una capacità di carico fino a 10 kg, ideale per trasportare generi alimentari o effetti personali, mentre quello posteriore può supportare carichi fino a 25 kg, rendendo facile il trasporto di oggetti più grandi.

Pulsante Turbo

Non premete quel pulsante, lo abbiamo accennato. La bici ha la particolarità di offrire un pulsante Boost da 75Nm, che fornisce una spinta immediata, rendendo le salite e le accelerazioni ancor più rapide. Attivando il turbo è possibile affrontare con estrema facilità pendenze fino al 17,8% e superare terreni difficili in totale sicurezza.

Prezzo e Disponibilità

La ENGWE L20 Boost è disponibile a partire da 1049 €, con possibilità di risparmiare acquistandone due insieme, direttamente a questo indirizzo.