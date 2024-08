Firefox 129 con Modalità lettura migliore e altre novità

Pubblicità

Mozilla ha rilasciato Firefox 129, ultima versione del suo browser per sistemi desktop con novità per macOS, Windows e Linux.

Tra le novità della versione 129, migliorie alla Modalità lettura, con menu Testo e Layout dedicato alle Impostazioni dal quale è possibile selezionare facilmente dimensione del testo, carattere, spessore carattere, modificare la larghezza e l’interlinea di quanto visualizzato; sono presenti anche opzioni “Avanzate” per modificare la spaziatura dei caratteri, la spaziatura delle parole e l’allineamento del testo. Ricordiamo che quando una pagina è disponibile in Modalità lettura, comparirà l’icona corrispondente a destra della barra degli indirizzi.

Nella modalità lettura è possibile richiamare anche l’opzione “Tema” e scegliere, appunto tra temi-colore come “Scuro”, “Contrasto”, “Chiaro”, “Seppia”, “Grigio” o personalizzare a piacere testo, sfondo, link visitati e non visitati, ecc.

Altra novità riguarda le schede: collocando il puntatore del mouse su una scheda aperta in background non quelle in primo piano) viene mostrata un’anteprima della pagina, non solo il titolo, permettendo di trovare di proprio interesse, senza cambiare scheda.

Firefox 129 migliora la sicurezza durante la navigazione. Il protocollo predefinito ora è l’HTTPS per i siti non locali. Se non supportato, il browser sfrutta il protocollo HTTP. La risoluzione dei nomi di dominio tramite HTTPS (DNS su HTTPS) verrà effettuata utilizzando i resolver DNS su Windows, Linux e Android verrà eseguita sfruttando il sistema operativo (in precedenza bisognava attivare l’opzione DNS su HTTPS nelle impostazioni).

Per quanto riguarda specificatamente macOS, è stato attivato il supporto VoiceOver per più lingue nello stesso documento. Sono stati infine risolti alcuni bug legati alla sicurezza.

L’ultima versione di Firefox si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

