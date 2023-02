EraClean Pro, bastano 30 euro per la pulizia a ultrasuoni

Se c’è una cosa che la pandemia da coronavirus ci ha insegnati, è che la pulizia e la prevenzione non è mai abbastanza. E così, per rimuovere al meglio germi e batteri dagli oggetti di uso quotidiano, potrebbe essere meglio affidarsi a macchinari per la pulizia a ultrasuoni. Fortunatamente non sono più così costose e inaccessibili come si potrebbe pensare. Ecco EraClean Pro, in offerta a poco più di 30 euro.

Piccolo e dal design davvero moderno e minimale. EraClean Pro propone un vano all’interno del quale riporre oggetti di uso comune per una pulizia a 360 gradi. Grazie alla sua alta frequenza di vibrazione a 45000Hz è in grado di formare bolle da 50-500um, così da avere una forza di impatto istantanea di 1000 atmosfere e pulire a fondo gli oggetti.

Al suo interno, propone una vasca per la pulizia multiuso, dove poter riporre oggetti di uso comune, dagli occhiali, alle chiavi, alle collane, agli orologi, e chi più ne ha più ne metta. Presenta una porta USB-C per la ricarica per una ricerca rapida: sono sufficienti appena 2 ore per consentire un utilizzo prolungato fino a 20 giorni.

EraClean Pro è fatto in ABS per la maggior parte dell’involucro, con alcune parti in acciaio inossidabile. Impiega appena 3 minuti per pulire al meglio gli oggetti, così da poterlo utilizzare più volte nell’arco della giornata per eliminare germi e batteri dai prodotti di uno comune.

Il funzionamento è tra i più semplici e basilari: è sufficiente introdurre gli oggetti nell’apposito vano, chiudere il coperchio e premere il pulsante soft touch che si trova sulla parte alta. Da notare che la vaschetta interna ha una dimensione di 15,80 x 6,85 x 3,85 cm, quindi idonea a pulire oggetti di medie dimensioni.

Al momento lo si acquista in offerta a poco più di 30 euro direttamente a questo indirizzo, nella sua colorazione completamente bianca.