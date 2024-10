Recupero e backup delle chat con Whatsapp Pocket su Mac con meno di 3 $

Pubblicità

Nel mondo della comunicazione digitale, WhatsApp è una delle app più utilizzate per restare in contatto con amici e familiari. Tuttavia, gestire e archiviare le conversazioni può diventare complicato, soprattutto quando si tratta di salvare importanti messaggi o file multimediali. Qui entra in gioco WhatsApp Pocket, un software innovativo progettato per semplificare la gestione delle chat di WhatsApp e al momento in offerta speciale su BundleHunt.

Questo software si distingue per la sua capacità di recuperare facilmente le chat di WhatsApp da iPhone e dispositivi Android. Avete accidentalmente eliminato messaggi importanti o desiderate fare un backup delle conversazioni? potete farlo, e con pochi clic.

La funzione di backup è uno dei suoi punti di forza. Permette di creare backup completi delle conversazioni e dei media associati, garantendo che nulla vada perso. Questo è particolarmente utile quando si cambia dispositivo o si desidera conservare una copia delle chat per motivi di sicurezza.

La sua interfaccia è user-friendly perciò anche chi non ha esperienza tecnica può navigare facilmente all’interno delle varie impostazioni, grazie soprattutto a una disposizione chiara e logica delle funzionalità offerte.

WhatsApp Pocket è compatibile con diversi dispositivi e sistemi operativi inclusi Android, iOS e iPadOS.

La promozione

Potete acquistare Whatsapp Pocket in offerta speciale a 2,50 $ invece che 24,95 $ approfittando del BlackFriday di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Se poi spendete almeno 30 $ aggiungendo nel carrello altri software, ottenete unsul totale.

Tenete presente che quella in vendita non solo è la licenza originale ma è anche una licenza a vita, ciò significa che potrete utilizzare l’app senza limitazioni nel corso degli anni.

Per installare Whatsapp Pocket serve almeno macOS 10.13 o successivi. Quella in promozione è la versione 7.2.8 rilasciata a Settembre 2023 e si può attivare su un massimo di 1 Mac.

Partite da questa pagina per comprare Whatsapp Pocket e per scoprire gli altri in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: