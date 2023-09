eufy Security Solo IndoorCam C24, videosorveglianza a metà prezzo

Volete controllare la casa quando siete in vacanza o in ufficio? Magari anche solo per vedere se il cane o il gatto dorme beato e tranquillo, o per controllare cosa stanno combinando i bambini; quale che sia la ragione, se continuate a leggere questo articolo trovate il link per acquistare l’ottima eufy Security Solo IndoorCam C24 a metà prezzo.

Quello di eufy è un marchio conosciuto anche tra i nostri lettori perché fa parte della catena di Anker, storico produttore di powerbank e caricatori di alta qualità per iPhone, iPad e Mac. Nel caso della telecamera in oggetto ci troviamo di fronte ad un valido strumento di videosorveglianza domestica.

La risoluzione 2K assicura alta qualità e finezza dei dettagli, mentre speaker e microfono abilitano l’audio a due vie in modo da poter parlare liberamente con chi si trova nei pressi della telecamera. Così, potete tranquillizzare i vostri animali domestici con una parolina oppure scambiare qualche informazione coi vostri familiari.

Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale è in grado di riconoscere animali e persone, inviando così una notifica sul cellulare del proprietario soltanto quando rileva un movimento da parte di persone non autorizzate.

È in grado di vedere anche attraverso il buio grazie ai sensori a infrarossi e tutto quel che vede lo registra su microSD (se inserita) e lo archivia in copia anche sul cloud, in modo da mantenere comunque le registrazioni anche in caso di danneggiamento della telecamera.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 65,24 € potete risparmiare il 52% spendendo 30,74 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.