Matter 1.3 porta tutti a bordo della casa smart

La CSA ha svelato il suo ultimo aggiornamento al protocollo Matter per la casa smart, che arriva alla versione 1.3, introducendo diverse nuove categorie di dispositivi allo standard, che sembra essere in continua espansione.

Matter, supervisionato dalla Connectivity Standards Alliance, ha raggiunto ufficialmente la versione 1.3, sei mesi dopo il suo ultimo importante aggiornamento. Adesso che la nuova specifica è finalizzata, i produttori di dispositivi possono iniziare ad aggiungerne il supporto da soli.

Tra le novità, Matter supporterà adesso caricatori per veicoli elettrici, consentendo agli utenti di avviare e interrompere la ricarica EV in modo totalmente smart. Non solo, tramite le nuove specifiche al protocollo, gli utenti potranno anche gestire e scegliere la velocità di ricarica o programmare l’orario di inizio della ricarica stessa.

Dispositivi per la gestione dell’acqua

Tra gli altri dispositivi che diventano amici di Matter 1.3 ci sono quelle per la gestione dell’acqua che comprendono non solo rubinetti, ma anche sensori di pioggia, rilevatori di perdite d’acqua e rilevatori per il gelo.

Arriva il supporto per i forni a microonde, che consentirà agli utenti di controllare il tempo di cottura, il livello di potenza e la modalità durante il funzionamento del forno stesso. Inoltre, potranno anche ricevere notifiche non appena terminata la cottura.

Forni a micro onde e asciugatrici

Tra i forni compatibili non solo quelli stand alone, ma anche quelli con un piano cottura. Ed ancora, il nuovo aggiornamento porta il supporto alle asciugatrici, che arriva dopo quello delle lavatrici aggiunto con Matter 1.2.

Altre novità Matter 1.3

Occorre rilevare che anche se Matter 1.3 è disponibile per gli sviluppatori, ancora i principali ecosistemi faticano ad aggiungere il supporto per Matter 1.2, incluso Casa di Apple. Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home e Amazon Alexa finora non hanno implementato Matter 1.2, né hanno ufficializzato una data per l’adozione.

Matter 1.2, ricordiamo, ha introdotto diverse nuove categorie di dispositivi supportati, tra cui aspirapolvere robot, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, allarmi, monitor della qualità dell’aria e altro ancora ancora.

Matter 1.2 con iOS 18

Gli utenti iOS potrebbero non vedere il supporto per Matter 1.2 fino a iOS 18, il cui rilascio è previsto per questo autunno; se ciò fosse vero, Apple potrebbe ritardare ad una data ancora successiva l’adozione del nuovo Matter 1.3.

Le specifiche tecniche di Matter 1.3 possono essere scaricate da questa pagina.

