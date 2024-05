Swiitol E18 Pro, l’incisore laser top di gamma per tutti in offerta a 339 euro

Gli amanti del fai da te beneficiano da tempo dei progressi della tecnologia nel settore delle incisioni laser. Tra i punti di riferimento in questo segmento c’è sicuramente Swiitol, brand che si trova in prima linea con diversi modelli.

Oggi in offerta un incisore top di gamma, E18 Pro. Si acquista in offerta a partire da 339 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce, ma se volete trarre il massimo c’è anche la versione super accessoriata.

Il dispositivo vanta un design che non necessita di alcuna installazione, offrendo agli utenti un’esperienza ready to use alla prima apertura. Si tratterà di assemblare davvero pochi pezzi, giusto qualche minuti di lavoro preliminare.

Swiitol E18 Pro propone per il taglio un laser blu di seconda generazione, che si traduce in un aumento delle capacità di taglio rispetto ai predecessori.

Offre anche una tecnologia avanzata di accoppiamento del punto laser compresso che riduce l’area focale del laser a 0,08×0,08mm, consentendo alla macchina di tagliare senza sforzo anche materiali più robusti.

Ad esempio, permette di tagliare addirittura materiali come il legno di pino spesso fino 15mm, o l’acrilico spesso 15mm. tagli netti e precisi vengono anche assicurati dalla struttura particolarmente solida, con un telaio inferiore monoblocco e una struttura di guida a doppio asse.

La combinazione di questi elementi contribuisce a rendere la macchina veloce e stabile allo stesso tempo, con una velocità che arriva aa 36000mm/Min.

Ancora, propone una struttura di collegamento del cavo a catena, che assicura un movimento fluido del cavo stesso, restituendo un’estetica pulita e allo stesso tempo funzionale.

A far muovere l’incisore al meglio ci pensa una scheda madre a 32 bit, che si serve dell’app mobile BURNLAB per una incisione semplice e smart.

Prezzo e disponibilità

Swiitol E18 Pro per incisione laser da 18W, costa solitamente 359 euro, ma grazie al codice sconto SWTE18PR si porta a casa a 339 euro con spedizione gratuita dall’Europa.

Se volete un’esperienza d’uso ancor più completa date uno sguardo anche al bundle con gli accessori. In questo caso, oltre alla Swiitol E18 Pro 18W viene proposto anche il rullo rotante sull’asse Y e la pompa ad aria per un taglio ancor più pulito.

Inoltre, in questo particolare bundle sono presenti 8 piedini che sollevano il corpo macchina e la tavola di lavoro a nido d’ape da 400x400mm, che contribuisce alla stabilità, alla qualità del lavoro e alla versatilità del processo di incisione.

In questo caso, grazie all’attuale cconto del 35% pagherete il bundle 459 euro, anziché 705 euro.