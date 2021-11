Fire TV Max, in sconto l’ultima e migliore delle Fire TV Stick, solo 38,99€

Se volete portarvi a casa una delle chiavette Fire TV al prezzo migliore è il vostro giorno fortunato. Oggi su Amazon sono infatti andate in sconto praticamente tutte le Fire Tv tra le quali certamente la più interessante nel rapporto tra prezzo e prestazioni è la Fire TV Max che oggi costa (quasi) alla metà del suo prezzo: 38,99 euro invece di 64,99 euro.

Questo accessorio offre tutti i vantaggi e presenta tutti i pregi dei modelli precedenti. Quindi si collega alla porta HDMI per gestire tutta una serie di applicazioni per il video (tra cui Amazon Prime, Disney Channel e Apple TV+) senza ricorrere al computer o ad altri dispositivi esterni. È possibile la visualizzazione di canali e video anche in 4K con supporto per i formati HDR, HDR10+, HLG. Per l’audio è compatibile con dolbu Atmos Il telecomando è compatibile con Alexa e consente di controllare i canali della TV.

Ma oltre a questo ha un processore molto più potente (superiore del 40% rispetto ai modello precedente), in questo modo la navigazione risulta molto più fluida e le app si avviano più rapidamente. Anche l’altra novità punta direttamente alle prestazioni, grazie alla presenza della connettività wireless Wi-Fi 6.

Naturalmente sono supportati anche gli standard Wi-Fi precedenti, ma per chi dispone di un router Wi-Fi 6 è possibile ottenere il massimo delle prestazioni nello streaming, anche quando sono presenti più dispositivi connessi alla rete senza fili.

La Fire TV Stick Max oggi costa solo 38,99 euro invece che 65 euro. In pratica lo sconto è del 40%.

Se invece volete spendere il meno possibile vi segnaliamo il minimo storico della Fire TV Lite che ha tutte le funzioni di base delle altre Fire TV Stick. Come la versione di terza generazione (di cui diciamo sotto) è solo HD (non 4K), ha il telecomando per l’accesso a tutti i contenuto ma non controlla le funzioni delle TV collegate e non ha accesso diretto ai canali ma costa appena 18,99 euro. È il prezzo più basso di sempre.

I sconto trovate anche n questo momento trovate in sconto anche la versione con il nuovo telecomando. Spendendo 22,99 euro avrete il modello che permette l’accesso diretto con tasti dedicati ai canali come Amazon Prime, Netflix e Disney+ e in più ha una migliore gestione della tv collegata.