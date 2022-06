iOS 16 crea planimetrie al volo con le API RoomPlan

Apple non ha detto una parola sulla realtà aumentata e virtuale durante l’evento di apertura della WWDC 2022, ma il nuovo iOS 16 apporta numerosi miglioramenti in ARKit e alle tecnologie associate: una di queste è RoomPlan, una nuova API che usa lo scanner LiDAR per creare in un lampo planimetrie tridimensionali.

Un’app che crea una mappa 3D usando la fotocamera di iPhone e iPad non è esattamente una novità, ma le soluzioni viste finora sono meno precise di quella implementata da Apple. Da quando la multinazionale di Cupertino ha messo lo scanner LiDAR sui suoi dispositivi, scansionare gli oggetti del mondo reale è diventato molto più accurato.

Per chi non la conoscesse, LiDAR è una tecnologia che emette un laser e calcola il tempo necessario affinché la luce torni al sensore per misurare con precisione la distanza tra gli oggetti e il dispositivo. Questo consente allo scanner di rilevare le dimensioni e persino la forma di un oggetto o dell’ambiente in cui si trova.

La nuova API RoomPlan fa proprio questo nell’ottica di creare una planimetria 3D in pochi secondi, semplificando e migliorando notevolmente la precisione e le funzioni che possono offrire in special modo app immobiliari, di architettura e di arredo degli interni.

Trattandosi di una API non è una funzionalità fin da subito disponibile per gli utenti con iOS 16, ma c’è bisogno che uno sviluppatore crei intorno l’app o la funzione da associare ad una app esistente. Tra questi c’è qualcuno che ci sta già lavorando, permettendo di dare uno sguardo a un suo possibile impiego. Nel caso che vi proponiamo con le immagini in allegato si intravede uno scorcio della pianta in 3D di un soggiorno che – si legge – è stata realizzata semplicemente puntando iPhone verso le pareti.

Questo sistema può anche riconoscere alcuni oggetti anche se nell’acquisizione vengono mostrati come blocchi visto che l’obiettivo è quello di costruire una planimetria. Ciò che colpisce di più – spiegano – oltre alla precisione è la velocità con cui viene effettuata la scansione: il risultato può poi essere esportato in un file di tipo USDZ che è compatibile con app di elaborazione popolari come Cinema 4D, Shapr3D e AutoCAD.

Secondo alcuni questa API ha scopi ben più grandi dell’offrire una funzione come questa agli utenti comuni: si ritiene cioè che in realtà Apple stia lavorando su un dispositivo (visore e occhiali AR) che usa lo scanner LiDAR pe rilevare in tempo reale l’ambiente circostante.

Maggiori dettagli sulle API RoomPlan e sulle novità di ARKit sono disponibili sul sito web di Apple. Ricordiamo che iOS 16 sarà disponibile per tutti questo autunno. Per saperne di più: