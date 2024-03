Eve MotionBlinds, il Kit di motorizzazione per tende avvolgibili Homekit

Siri abbassa le vostre tende da solo riparandovi dalla luce eccessiva e dal caldo con Eve MotionBlinds il kit che motorizza le tende avvolgibili liberandovi dalla noia di farlo a mano e automatizzando l’operazione anche in base all’ora del giorno, alla necessità di nascondere l’interno di casa per aumentare la sicurezza e il confort termico.

La comodità di un ombreggiamento intelligente con Homekit

Eve MotionBlinds è un motore che opera con alimentazione a batteria ricaricabile e alimentabile tramine una presa USB-C. Per la trasmissione dei dati wireless utilizza Bluetooth oppure Thread, la tecnologia di rete mesh autorigenerante rende più reattiva e robusta la casa intelligente e ne aumenta la portata, sfruttando la funzionalità Thread Border Router integrata in HomePod (di 2ª generazione), HomePod mini o Apple TV 4K (di 2ª generazione o di 3ª generazione da 128 GB).

Le tende vengono controllate tramite app Eve o i comandi di Apple Home oppure a voce Siri e si possono impostare le programmazioni per automatizzare le tende in base alle routine quotidiane che, come per tutti i prodotti Eve rimangono memorizzate nel dispositivo per la massima privacy e per il funzionamento anche quando il gateway o il telefono non sono presenti.

Si possono automatizzare le tende aggiungendo le programmazioni per i giorni lavorativi e i fine settimana oppure per ogni singolo giorno della settimana. Le tende si abbassano quando il sole tramonta e si alzano quando è ora di alzarsi o in qualunque orario che si adatti al meglio alle proprie routine.

Una scena “Buonanotte” può accendere la lampada del comodino, chiudere le tende e spegnere tutte le altre luci in casa con un unico comando.

Qui sotto l’interfaccia comunque disponibile in italiano.

Ecco i dati di targa

Dimensioni: Larghezza minima della tenda avvolgibile di 680 mm; Diametro esterno del tubo (senza tessuto): Ø 1,5-2” / 38-51 mm

Alimentazione: Batteria integrata ricaricabile (USB-C)

Connessione wireless: Bluetooth Low Energy, Thread

Installazione: Montaggio a parete

Requisiti : iPhone o iPad con l’ultima versione di iOS/iPadOS; Per controllare automaticamente e in remoto questo accessorio compatibile con HomeKit occorre uno HomePod o un’Apple TV (4a generazione o successivo) come hub domestico

Il motore del kit di motorizzazione Eve MotionBlinds si inserisce nel tubo della tenda esistente, sostituendo il meccanismo a catena esistente.

Le staffe incluse garantiscono un montaggio a parete rapido e sicuro. Puoi facilmente aggiungere le tue tende intelligenti alla tua casa intelligente scansionando il codice HomeKit e seguendo la configurazione passo per passo nell’app Eve. Tutto qui!

Il kit Eve MotionBlinds è in vendita su Amazon a 155,59 Iva compresa con un risparmio del 22% rispetto al prezzo originale di 199,95 € solo per qualche giorno.