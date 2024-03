iPhone 16 Pro con Tasto Cattura appare negli schemi CAD

Del nuovo Tasto Cattura che Apple ha intenzione di inserire in tutti i modelli di quest’anno sentiamo parlare dal 2023: ora grazie a una serie di schemi tecnici CAD possiamo dare uno sguardo a dimensioni, design e dettagli di iPhone 16 Pro, inclusa una prima conferma del pulsante dedicato a foto e video.

Il design complessivo rimane sostanzialmente invariato, così come forma e disposizione del gruppo ottico e degli obiettivi, smentendo così alcune anticipazioni precedenti che puntavano a un radicale cambio con disposizione a triangolo delle telecamere.

Osservando gli schemi pubblicati da 91mobiles sul lato destro, dove ora è presente solo il tasto di accensione – spegnimento e blocco, in iPhone 16 Pro è visibile un secondo tasto, con dimensioni e forma simili, posizionato più in basso: questo dovrebbe essere il nuovo tasto Capture – Cattura.

Secondo alcuni leaker si tratterà di un pulsante capacitivo in grado di rilevare tocco, sfioramento e pressione, in questo modo l’utente lo potrà usare come il tasto di scatto di una fotocamera reflex per la messa a fuoco, zoom, scatto e riprese video. Invece secondo altre anticipazioni si tratterà di un tasto meccanico, ma comunque in grado di rilevare sia il tocco che la pressione.

Ancora, grazie a questi schemi CAD di iPhone 16 Pro, abbiamo sottomano le dimensioni del terminale: altezza di 149,6 mm, larghezza 71,4 mm e spessore 8,4 mm. Se questi valori saranno confermati iPhone 16 Pro risulterebbe più alto di 3mm, più largo di 0,8 mm infine più spesso di 0,15 mm.

Il leggero incremento delle dimensioni dello chassis e la prevista riduzione delle cornici permetteranno ad Apple di impiegare uno schermo di 6,3 pollici nel 16 Pro, mentre in iPhone 15 Pro è di 6,1 pollici.

Per la gamma iPhone 16 in arrivo a settembre si prevede che Apple introdurrà funzioni e tecnologie AI, inclusa una versione di Siri migliorata. Per rendere tutto ciò possibile il colosso di Cupertino presenterà novità di Intelligenza artificiale alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2024, evento che di solito di svolge a giugno.

