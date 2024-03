Sconto Garmin Forerunner 745, perfetto per corsa e triatleti a metà prezzo

Il Garmin Forerunner 745 a metà prezzo. È questa l’offerta di questo momento nel campo degli smartwatch per lo sport grazie alla quale comprate a 206,89 € invece che 419,99 € (prezzo consigliato) questo accessorio di elevato livello, particolarmente apprezzato tra i triatleti.

Quello che va in sconto, in realtà, è un orologio multisport è in grado di svolgere funzioni avanzate in tanti ambiti. Odffre supporto a discipline come sport, bici, corsa con profili precaricati,legge VO2 Max, Training Load e Status.

Forerunner 745 integra la possibilità di ricevere linee guida per l’allenamento in base ai risultati e al livello di forma fisica; i suggerimenti vengono visualizzati sull’orologio e cambiano oggi giorno in base agli allenamenti svolti.

Interessante la funzionalità che permette di comprendere come gli allenamenti influiscono sul miglioramento della resistenza, della velocità e della potenza con il feedback del training effect aerobico e anaerobico.

Sono disponibili vari profili di attività come corsa, ciclismo, triathlon, nuoto in piscina e in acque libere, track running e molto altro. Per prepararsi nei combinati c’è un profilo multisport che consente di cambiare sport premendo un solo pulsante e tiene conto del livello di preparazione e della cronologia degli allenamenti per offrire una previsione sui tempi di completamento di una 5k, 10k, 21k e maratona.

La batteria dura 6 ore con la riproduzione di musica e GPS oppure 16 ore con GPS.

Il prezzo del Garmin Forerunner 745 sarebbe 419,99 euro. Garmin lo sconta a 359,99 € ma Amazon lo ribassa anche di più a 206,99 €.