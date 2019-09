Aspettatevi iPhone 11 e iPhone Pro Max, atteso nuovo iPad economico

Nuove conferme sui nomi che Cupertino ha scelto per la nuova generazione di terminali iPhone 2019 che saranno presentati durante il keynote Apple 10 settembre: avremo iPhone 11 per l’erede di iPhone XR ma il numero progressivo sembra scomparirà nei nomi dei due modelli top che saranno rispettivamente iPhone Pro e iPhone Pro Max per i successori di iPhone XS e iPhone XS Max.

Non è la prima volta che circolano indicazioni in questo senso, ma spesso in precedenza il numero progressivo 11 era incluso in tutti e tre i nomi. La rimozione del numero nei nomi di iPhone Pro e iPhone Pro Max non avrebbe solo il vantaggio di accorciare leggermente un nome già piuttosto lungo, ma allinea la nomenclatura degli smartphone Apple con quella che viene già impiegata ormai da anni per iPad, con la netta distinzione tra iPad e iPad Pro, e ancora da più tempo nei portatili con MacBook da una parte e i portatili professionali MacBook Pro dall’altra.

La nuova conferma dei nomi iPhone 11, iPhone Pro e iPhone Pro Max è da prendere in attenta considerazione perché arriva da Mark Gurman, giornalista USA che da sempre vanta ottimi agganci con il quartier generale di Cupertino. Gurman conferma inoltre quanto già sostenuto da Ming Chi Kuo, vale a dire che Apple sembra aver incontrato problemi nell’implementare la ricarica wireless bilaterale e che questa funzione non è implementata nei nuovi iPhone in arrivo.

MA sembra che il keynote Apple 10 settembre non porterà solo i nuovi iPhone ma anche novità iPad. Sempre secondo Gurman la multinazionale di Cupertino presenterà sul palco anche il nuovo iPad 10,2 economico, modello che sostituirà a listino il tablet Apple al momento più economico, in Italia proposto a partire da 359 euro.

Per conoscere “live” tutte le novità dei nuovi iPhone potete potete seguire i vari canali video Apple e la nostra pagina per la trascrizione in diretta di quanto verrà presentato a Cupertino a partire dalle 18.30. L’evento inizia alle 19.