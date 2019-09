In azienda, gestisci il tuo progetto Agile con Jira

Per capire di cosa stiamo parlando, occorre immaginare una situazione estrema: centinaia di fogli Excel contenenti milioni di dati organizzati in migliaia di tabelle e fogli collegati tra di loro, difficili da consultare e da gestire, soprattutto quando la modifica del valore di una cella (ad esempio la variazione di un tempo di consegna della merce da 5 a 15 giorni) potrebbe impattare su centinaia di altre operazioni a carico di decine di gruppi di lavoro.

Jira, programma di casa Atlassian, consente di gestire efficacemente situazioni di questo tipo e ti consente di:

Stabilire il flusso di lavoro di ogni specifica attività.

di ogni specifica attività. Allineare in tempo reale i gruppi di lavoro sullo stato delle attività.

i gruppi di lavoro sullo stato delle attività. Mantenere il controllo del progetto anche a fronte di continue variazioni.

del progetto anche a fronte di continue variazioni. Poter ricostruire la storia della gestione di ogni singola operazione.

della gestione di ogni singola operazione. Integrare le informazioni con altri sistemi con estrema facilità.

Di fatto, Jira semplifica il metodo di lavoro: le mail saranno soltanto uno strumento di segnalazione, poichè sarà il sistema stesso ad essere il repository di tutte le informazioni.

L’uso di Jira è molto efficace soprattutto con i progetti gestiti in modalità Agile, ma è attuabile anche in presenza di progetti gestiti con la classica modalità Waterfall.

Usa Jira per il tuo progetto aziendale Agile

Jira si conferma il programma più usato dai team di progettazione con metodologia Agile. In un articolo del blog Espero abbiamo descritto i vantaggi della trasformazione Agile per i progetti aziendali. Solo un piccolo riassunto dei punti di forza:

Approccio incentrato sul prodotto.

Attenzione al ROI (return of investment) e al time-to-market.

Organizzazione “agile” che al tempo stesso risponda a metodologie rigorose.

Jira garantisce al project manager una visione d’insieme sintetica e la possibilità di analizzare ogni elemento del progetto, soprattutto nella fase iniziale nella quale i cambiamenti sono spesso repentini specialmente per i progetti gestiti in modalità Agile.

Come in un castrum romano, dove ogni cosa è al suo posto

Durante i corsi di formazione su Jira il docente Fabio Genovese (certificato Atlassian) porta l’esempio dell’accampamento romano organizzato alla perfezione: “L’organizzazione era tutto nell’esercito romano: in qualsiasi situazione si sapeva dove si trovavano le armi, dove recarsi per i turni di guardia, dove dormire, dove mangiare e che cosa fare per costruire un nuovo castrum. I legionari potevano prestare servizio in qualsiasi parte del territorio dell’Impero romano perchè sapevano una cosa molto importante: tutto era sempre nello stesso posto”.

Ecco qualche esempio dell’efficacia dello strumento:

I compiti sono organizzati in task semplici e facilmente personalizzabili.

sono organizzati in task semplici e facilmente personalizzabili. Le sezioni sono mostrate dall’applicativo in modo graficamente chiaro e intuitivo.

sono mostrate dall’applicativo in modo graficamente chiaro e intuitivo. Le relazioni tra le diverse attività evidenziano interazioni e cambiamenti.

tra le diverse attività evidenziano interazioni e cambiamenti. I report consentono una costante visione di insieme dello stato del progetto.

Impara a gestire i progetti Agile con Jira

La metodologia della gestione progetti Agile con Jira è oggetto di due corsi studiati per le aziende che si avvicinano a questo metodo di lavoro (in questo caso declinato in Scrum, ma frequentabile anche per chi segue lo schema Kanban) o che desiderano approfondirlo:

Gestione Agile del progetto con Scrum attraverso Jira

Introduzione a Jira per monitoraggio e controllo dei progetti Agile

I corsi fanno parte della proposta formativa per le aziende sul tema del project management:

Introduzione alla metodologia Agile

Gestione Agile del progetto con Scrum

Microsoft Project

