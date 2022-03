Apple, il nuovo portatile da 15″ per il 2023 non si chiamerà MacBook Air?

Il nuovo computer portatile da 15″ che Apple avrebbe in programma per il 2023 forse non si chiamerà MacBook Air. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo su Twitter, facendo riferimento alla recente indiscrezione secondo la quale Apple è al lavoro su una versione di MacBook Air con schermo più grande, con display intorno ai 15″ da proporre insieme al MacBook Air da 13″. Questa macchina aggiornata dovrebbe arrivare nel 2023 ma secondo l’analista Apple potrebbe non legare la denominazione alla famiglia MacBook Air.

Kuo non indica una diversa denominazione per il presunto nuovo portatile, ma Apple in passato ha usato la generica denominazione di “MacBook”, ad esempio per il MacBook uscito di produzione nel 2019.

Nonostante il display più grande, secondo Kuo Apple userà lo stesso alimentatore USB‑C da 30W offerto attualmente con il MacBook Air.

Come accennato, nei giorni precedenti è circolata l’indiscrezione di un nuovo portatile con display da 15″, corroborata da Ross Young, analista specializzato in display.

Ricordiamo che Apple quest’anno dovrebbe introdurre una versione ridisegnata del MacBook Air con nuove opzioni di colore e un design affusolato, anche se dovrebbe avere le stesse dimensioni generali del modello da 13 pollici. Sarà una sorpresa se Apple introdurrà una riprogettazione totale nel 2022 e poi una versione più grande ridisegnata del MacBook Air nel 2023, ma è una possibilità da non scartare affatto.

Tutto quello che è emerso finora su MacBook Air 2022 è riassunto in questo articolo di macitynet.