Facebook compra Kustomer

Il colosso dei social punta sempre più sullo shopping online, come dimostra l’ultima acquisizione di Facebook che ha comprato Kustomer per una somma non dichiarata. Kustomer è una start-up specializzata nel servizio clienti e nei bot automatici per le chat, indicati brevemente con il termine di chatbot.

Anche se le due società non hanno comunicato i dettagli dell’operazione, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la valutazione di Kustomer si aggirava intorno a un miliardo di dollari alla vigilia dell’acquisizione. Oltre alla possibilità di automatizzare le interazioni tra società e clienti tramite l’impiego di chatbot, la start-up ha creato un software che permette alle aziende di gestire tutte le conversazioni online con i clienti all’interno di una singola schermata.

Le dichiarazioni rilasciate da Facebook a commento dell’acquisizione di Kustomer lasciano intendere che il colosso di Zuckerberg non assorbirà completamente la start-up ma, al contrario, la lascerà libera di operare e seguire il suo modello di business, sostenendola con investimenti e risorse necessari per farla crescere. «Facebook prevede di supportare le operazioni di Kustomer fornendo le risorse di cui ha bisogno per espandere la propria attività, migliorare e innovare la propria offerta di prodotti e deliziare i propri clienti».

Facebook precisa inoltre che le società non sono obbligate a impiegare Kustomer per gestire le proprie comunicazioni online con i clienti «Vogliamo che le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori scoprano il valore della messaggistica e disporre di un ecosistema di partner dinamico è fondamentale per fornire ai nostri clienti la possibilità di scelta».

Nei suoi 16 anni di storia Facebook ha acquisito oltre 100 società. L’acquisto da parte di Facebook di Kustomer è un’altra mossa che evidenzia la spinta verso lo shopping online del colosso guidato da Zuckerberg che negli scorsi mesi ha introdotto Shops nelle pagine di Facebook e Instagram.

