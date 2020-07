Per la prima volta i Chromebook Lenovo arrivano in Italia

Per la prima volta i portatili Chromebook di Lenovo arrivano in Italia con due modelli versatili dal prezzo molto abbordabile: si tratta di Lenovo IdeaPad Chromebook Duet e Lenovo Flex 5 Chromebook. Il primo è stato mostrato in anteprima durante l’ultima edizione del CES di Las Vegas: Chromebook Lenovo IdeaPad Duet è presentato dal costruttore come uno dei più leggeri e sottili al mondo, con una lunga durata della batteria fino a 10 ore.

Caratterizzato dal nuovo design minimalista e con supporto per lo stilo USI per una modalità naturale di scrittura a mano e di disegno a bassa latenza, questo PC Chromebook 2-in-1 detachable combina portabilità e semplicità d’uso, indicato per gli utenti che desiderano essere produttivi anche in mobilità.

Il costruttore lo propone come un sistema affidabile, con tempi di avvio veloci, aggiornamenti automatici fino a giugno 2028, secondo le policy AUE di Chrome OS, e compatibilità con Microsoft Office Suite. Tutte le macchine di questa serie sono fornite con protezione antivirus integrata, Google Assistant per produttività e accesso offline alle applicazioni necessarie per le attività principali.

Il secondo Chromebook Lenovo ad arrivare in Italia è il modello IdeaPad Flex 5, un portatile convertibile con schermo da 13 pollici con un peso di solamente 1,35kg. Funziona grazie a un processore Intel Core i5 fino alla decima generazione, archivio dati tramite SSD PCIe fino a 128 GB, e memoria RAM DDR4 da 8 GB.

È presentato come il primo Chromebook da 13 pollici dotato di due altoparlanti stereo intelligenti rivolti verso l’utente per un audio di qualità anche a volume massimo, oltre che il primo Chromebook consumer di Lenovo con supporto integrato per una penna digitale. La punta sensibile alla pressione offre una esperienza di scrittura naturale con le app di creatività e software Adobe Suite.

Anche questo portatile raggiunge una autonomia massima di 10 ore che, abbinata al form factor convertibile, lo rendono una macchina versatile per qualsiasi compito e occasione d’uso, per passare rapidamente dalla modalità tablet, portatile, disposto a tenda o come schermo dotato di sostegno per la visione di video e film.

Pur trattandosi di un sistema compatto, leggero e sottile, oltre che decisamente economico, di fatto è una macchina versatile, dotata di porta Thunderbolt 3 e Wi-Fi 6 per trasferire ingenti quantità didati velocemente e connettività wireless di ultima generazione. È proposto in grigio grafite con finitura in metallo satinato, fotocamera da 720p e tastiera retroilluminata resistente agli schizzi.

Prezzi e disponibilità

Lenovo IdeaPad Chromebook Duet sarà disponibile in Italia da agosto a partire da 349 euro, mentre Lenovo Flex 5 Chromebook sarà disponibile in Italia da settembre a partire da 449,00 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Lenovo sono disponibili a partire da questa pagina.