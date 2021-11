FIMI x8 Mini, drone rivale del DJI Mini è in offerta a 369€

C’è un vero rivale del DJI Mini. Si chiama FIMI x8 Mini, ed il drone che si può guidare senza patentino nella versione PRO, attualmente in offerta a 369 euro. C’è pure la versione standard a 358, ma questa supera di pochi grammi il peso di 250 grammi e, dunque, non si può guidare senza patente. Cliccate qui per acquistare o l’uno, o l’altro modello.

FIMI X8 Mini è un drone di tutto rispetto. Anzitutto in termini di qualità della ripresa, dato che consente di girare filmati in 4K. Naturalmente, gode di tutti quei sensori per il tracciamento intelligente delle persone, ma come già anticipato bisogna fare attenzione alla batteria. Infatti, solo nella versione PRO la batteria risulta più leggera, e in grado di far pesare l’intero drone meno di 245 grammi, così da poter essere pilotato senza patentino. La batteria standard agli ioni di litio, invece, aumenta il peso a 258 grammi.

In termini di fotocamere, l’X8 Mini offre un sensore da 12 megapixel 1/2,6 pollici con ottica F/2.0 su un gimbal a 3 assi in grado di creare video HDR 4K a 30 fps e velocità dati 100 Mbit. Non mancano le diverse modalità come quella notturna, Hyperlapse o la possibilità di fare live streaming.

Varie funzioni intelligenti ricordano l’Active Track di DJI e aiutano a tracciare una persona e ad atterrare o tornare a casa automaticamente quando la batteria è scarica.

Fimi pubblicizza circa 30 minuti di volo con entrambi i tipi di batteria, PRO e Standard, velocità di volo fino a 16 metri/s e un’altitudine di volo massima di 4.000 metri, con un range ipotetico di pilotaggio fino a 8Km.

Il Fimi X8 Mini è attualmente disponibile a questo indirizzo nella versione standard o PRO. Considerando appena 10 euro di differenza, vi consigliamo caldamente la versione PRO a 369 euro.