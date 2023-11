Black Friday, Beats Studio Pro in sconto di 100€

Le Beats Studio Pro sono probabilmente le migliori cuffie oggi sul mercato per il mondo Apple, superiori dal punto di vista delle funzioni e della tecnologia alle Airpods Max, e ora in occasione del Black Friday potete comprarle in sconto di 100€: 297€ invece che 399 € (prezzo Apple)

Il punto forte di queste cuffie Over Ear è la qualità musicale. Sono costruite intorno a sono i nuovi driver da 40 mm che promettono distorsioni quasi a zero anche a volume massimo, un miglioramento che sulla carta viene indicato da un +80%.

Sono a disposizione tre profili predeterminati d’ascolto: il profilo Signature (il profilo musicale standard) Entertainment (ascolto per film e giochi), profilo Conversation (audio per telefonate e podcast).

Nelle Beats Studio Pro c’è poi l’Audio Spaziale con il tracciamento dinamico della testa che si può personalizzare perfezionando l’ascolto facendosi misurare le orecchie dall’iPhone, e il Dolby Atmos per ascoltare musica, film e voci in altissima qualità.

A farla da padrone come sempre sono le tecnologie, con la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) e la Modalità Trasparenza entrambe Adattive, nel senso che i microfoni – che l’azienda dice di aver potenziato per il targeting vocale – non soltanto filtrano attivamente i rumori migliorando le telefonate del 27%, ma monitorano costantemente il rumore ambientale in modo da rendere entrambe le modalità ancora più potenti ed efficaci.

Chi usa le Beats Studio Pro con un dispositivo Apple avrà a disposizione il classico accoppiamento facilitato, l’accesso all’assistente vocale con l’Hey Siri, il rintracciamento delle cuffie con l’app Trova il mio in caso di smarrimento e gli aggiornamenti via OTA.

Le Beats Studio Pro sono eccellenti anche nel contesto Android. Le tecnologie in campo garantiscono l’accoppiamento rapido con Google Fast Pair, lo switch audio rapido tra dispositivi Android, Chromebook e altri compatibili con Android 8.0 e successivi (serve Google Play Services abilitato), rintracciamento con l’app Trova il mio oltre a personalizzazione e aggiornamenti tramite app Beats.

Ottima anche la vestibilità, offerta da cuscinetti in pelle UltraPlush senza cuciture e cursori in metallo, e l‘autonomia dichiarata è di 40 ore, che scende a 24 ore se si attiva l’ANC o la Trasparenza. Infine oltre alla connessione jack audio da 3,5 millimetri c’è poi quella USB-C che promette Audio Loseless.

Il nuovo prodotto di Beats, in pratica, offre tutto quello che offrono le Airpods Max che restano superiori solo per i materiali e il design. Ma le Beats Studio Pro superano le concorrenti…”in casa” un processore più recente, una superiore autonomia, peso inferiore, funzioni di sopressione del rumore più flessibili e una custodia degna di questo nome e la ricarica con porta USB-C.

Il lancio delle Beats Studio Pro è d 399,99 euro.Su Amazon sono scese anche a 350 ma ijn occasioe del Black Friday le comprate ad un prezzo di 297€ in colore marrone o 299€ negli altri colori.