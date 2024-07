Ford, la vostra auto segnalerà gli eccessi di velocità altrui alla Stradale

Pubblicità

Ford ha brevettato quello che sembra un sistema da integrare nelle autovetture e che consente di segnalare automaticamente i guidatori che oltrepassano i limiti di velocità alle Forze dell’Ordine.

Lo riferisce il sito Motor Authority spiegando di avere individuato uno specifico brevetto di Ford; la richiesta di deposito risale a gennaio 2023 ma il brevetto è stato pubblicato pochi giorni addietro sul sito del Patent and Trademark Office statunitense.

Nella richiesta di brevetto, Ford evidenzia la possibilità di monitorare i motori delle auto per monitorare reciprocamente la velocità di altri veicoli. Se il sistema rivela qualcuno che guida oltre i limiti consentiti, può attivare automaticamente una fotocamera di bordo e scattare una foto alla targa e attivare la procedura per inviare la notifica di multa al possessore del mezzo “incriminato”.

Un diverso brevetto (qui i dettagli) prevede invece un sistema in grado di rallentare automaticamente i veicoli negli orari notturni. La “modalità di guida notturna” è stata brevettata da Ford nel 2019 e resa nota ora dal Patent Office statunitense. Rallentare quando è buio consente di affrontare meglio situazioni impreviste o incidenti, aumentando la sicurezza di chi guida e quella degli altri automobilisti.

In tutti i casi quando si tratta di guidare di notte o in condizioni di oscurità nel tardo pomeriggio o in caso di maltempo, ci sono considerazioni specifiche che possono migliorare notevolmente la sicurezza e il comfort: disporre di pneumatici in buone condizioni, tenere conto della corretta manutenzione dei fari (puliti, non ostruiti e funzionanti, usando gli abbaglianti su strade non illuminate, ma ricordando di passare agli anabbaglianti quando ci avviciniamo o seguiamo altri veicoli per evitare di accecare gli altri automobilisti).

È altresì importante combattere la stanchezza e rimanere vigili​ (programmare pause, rimanere idratati e riposati e, quando possibile, programmare turni di guida).

