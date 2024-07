Apple pronta a produrre iPhone Pro in India

Pubblicità

Dopo le due mosse indiane di Apple, sembra che la casa di Cupertino sia pronta a calare il tris, apprestandosi a produrre per la prima volta in India i modelli “Pro” di iPhone.

E’ da parecchi anni che Apple investe in India, dove ha iniziato la produzione di iPhone nel 2017 con il primo modello di iPhone SE. Da allora, ha progressivamente aumentato le sue attività produttive nel paese, assemblando modelli come l’iPhone 13 e l’iPhone 14. Tuttavia, la produzione di questi modelli in India è iniziata diversi mesi dopo il loro lancio globale, mentre la situazione è cambiata con l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus, il cui assemblaggio nel Paese è iniziato fin dal primo giorno del loro rilascio globale.

Adesso, sembra che Apple abbia intenzione di produrre iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max entro la fine dell’anno. La mossa avrebbe una duplice valenza: anzitutto, confermerebbe la volontà di assemblare in questo Paese senza ritardi rispetto al lancio globale, in più si tratterebbe della prima volta per un modello Pro.

Questa mossa fa parte della strategia più ampia di Apple di diversificare la sua catena di fornitura, così da staccarsi dalla dipendenza cinese. L’azienda mira a produrre un quarto di tutti i suoi iPhone in India nei prossimi anni, mentre al momento l’attuale produzione nel Paese si attesta al 14%.

Il governo indiano ha attivamente incoraggiato tali investimenti, offrendo incentivi per attrarre i principali produttori. Apple sta investendo pesantemente nella produzione per soddisfare l’elevata domanda prevista per la gamma iPhone 16, pianificando di produrre 90 milioni di unità nel 2024, con un aumento del 10% rispetto ai modelli di iPhone 15 dell’anno scorso.