Come scoprire se il vostro iPhone viene usato di nascosto

C’è un modo per scoprire se il vostro iPhone viene usato a vostra insaputa: si chiama AntiLost ed è un’app disponibile anche su Android che, in base a come viene configurata, può essere usata in modi diversi.

Trilla a comando

Se lo perdete di vista molto spesso potete dare la priorità al Clap Finder che, battendo le mani, farà emettere un suono al telefono e contemporaneamente lampeggerà il flash, così da renderlo più facilmente individuabile visivamente e acusticamente.

Scatta la foto al ladro

Se invece avete il dubbio che qualche vostro amico o familiare sblocchi il vostro iPhone e lo usi di nascosto, allora la funzione Who touched my phone potrebbe aiutarvi a scoprirlo e, contemporaneamente, farlo smettere.

Attivandola infatti il telefono scatterà una foto non appena viene sbloccato, e la archivierà al suo interno con tanto di password a proteggerla. Soltanto voi che la conoscete potrete così visualizzarla insieme al giorno e all’orario in cui è stata acquisita, scoprendo così quando è avvenuto il fatto.

Lancia l’allarme

In alternativa potete attivare l’Anti-Theft e godervi lo spettacolo: in questa modalità infatti il telefono utilizzerà il giroscopio per lanciare un forte allarme sonoro non appena viene preso in mano, dissuadendo così la persona dai suoi propositi.

Un consiglio

AntiLost è gratis ed è disponibile per iPhone e Android.

Se state usando l’app su iPhone, fareste bene ad attivare la funzione che impedisce la disinstallazione delle app, evitando così che chi ha preso in mano il telefono possa cancellarvi l’applicazione e agire indisturbato.

