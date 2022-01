Iliad e Vodafone trattano per una possibile fusione

Da acerrimi rivali alla possibile fusione: secondo persone informate circa le manovre in corso, riportate da Reuters, Iliad e Vodafone stanno trattando per una possibile fusione, operazione che se portata a termine darebbe vita a un nuovo colosso delle telecomunicazioni in Italia.

Iliad è attiva in Italia dal 2018 con un lancio che ha rivoluzionato il mercato della telefonia mobile nel nostro Paese con offerte a prezzi vantaggiosi e ricche di GB, intensificando notevolmente la concorrenza che ha portato a una riduzione dei prezzi e margini ridotti per l’intero settore. Conti e business di Iliad Italia sono in costante crescita: negli ultimi risultati del terzo trimestre 2021 il fatturato è stato di 207 milioni di euro, in forte aumento del +21% rispetto al terzo trimestre del 2020, segnando +22,1% rispetto ai primi nove mesi del 2020. Attualmente iliad conta circa 8,5 milioni di utenti.

Per elaborare i suoi piani strategici in Italia iliad sta collaborando con la banca d’investimenti Lazard, il terzo nome che viene indicato dalle voci delle trattative in corso con Vodafone. La ragione principale che spingerebbe le due società alla fusione è quella di consolidare il mercato delle telefonia mobile in Italia, con l’obiettivo di ridurre il livello di concorrenza attuale, innescare sinergie e riduzioni di costi, oltre a rafforzare entrambe le società in Europa.

Né iliad né Vodafone hanno rilasciato commenti al riguardo: se l’operazione andasse a buon fine nascerebbe un nuovo colosso della telefonia in Italia con fatturato di quasi 6 miliardi di euro e circa il 36% della penetrazione del mercato mobile. In ogni caso occorre rilevare che una operazione di questa portata deve ottenere l’approvazione del governo italiano e anche dalla Commissione europea, due passaggi obbligatori tutt’altro che scontati.

La notizia delle trattative in corso tra iliad e Vodafone arriva alla vigilia del lancio della prima offerta iliad per la linea fissa e i collegamenti Internet e fibra, con una presentazione in programma per martedì 25 gennaio a cui macitynet sarà presente.

