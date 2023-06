GA4 Summit, tutto su Google Analytics 4 nell’evento a Bologna

Il primo luglio 2023 si concretizzerà ufficialmente il passaggio da Google Universal Analytics (conosciuto anche come GA3) alla nuova versione Google Analytics 4: in occasione di questo momento cruciale per il panorama digitale, Tag Manager Italia (TMI) ed Ecommerce School annunciano l’evento internazionale GA4 Summit, evento di due giorni dedicato a Google Analytics 4 insieme agli specialisti di riferimento in Italia e in Europa in materia di digital analytics ed e-commerce.

L’appuntamento da segnare in agenda è per venerdì, 30 giugno e sabato, 1° luglio 2023 presso il Centro Congressi Zanhotel Meeting Centergross di Bologna. Ecommerce manager, direttori marketing, dirigenti C-level e imprenditori avranno l’occasione di apprendere informazioni esclusive su come configurare, implementare e scalare in modo strategico la nuova release, per ottenere un vantaggio competitivo concreto ed essere un passo avanti rispetto ai concorrenti.

GA4 Summit nasce dal know how e dalla collaborazione pluriennale di Tag Manager Italia e Ecommerce School, che hanno saputo imporsi come realtà di riferimento nei rispettivi settori. Tag Manager Italia ha vinto due massimi premi internazionali nell’ambito della digital analytics, il Golden Punchard Prize per la migliore soluzione di Digital Analytics alla SuperWeek 2022 e i Quanties Awards 2022 come “Top Analytics Educator”.

Ecommerce School è la prima scuola in Italia specializzata nella formazione e-commerce per imprenditori e manager, con all’attivo più di 3.000 specialisti formati.

“Siamo entusiasti di presentare GA4 Summit, un evento irrinunciabile per il panorama digitale” dichiara Roberto Guiotto, Co-Fondatore di Tag Manager Italia. “Insieme a Ecommerce School, con cui ormai collaboriamo da anni, abbiamo organizzato un momento di incontro e confronto per i professionisti di oggi e di domani, per carpire i segreti di esperti mondiali e grandi aziende”.

“Per il GA4 Summit abbiamo convocato i migliori Digital Analyst & E-commerce specialist a livello internazionale perché presentino le strategie inedite che hanno permesso ad alcune delle aziende multinazionali più conosciute in Italia e nel mondo di scalare le proprie campagne di marketing grazie alla corretta implementazione di GA4”, conclude Francesco Chiappini, CEO & Founder di Ecommerce School.

GA4 Summit: ospiti internazionali e relatori d’eccezione

Saranno presenti speaker internazionali per raccontare e trasmettere la loro esperienza: Steen Rasmussen, Co-founder & Director Data Innovation di IIH Nordic​, riconosciuto come un’autorità a livello mondiale nel campo della digital analytics e della data strategy; Alejandro Zielinsky, Global Digital Tracking/Measurement Lead per HelloFresh​ e speaker alla SuperWeek; e, infine, Denis Golubovskiy, Server Side Google Tag Manager Expert, Founder di Stape, nonché uno dei massimi esperti al mondo di Google Tag Manager Server-Side.

Nei due giorni di evento, saliranno ‘in cattedra’ inoltre Matteo Zambon e Roberto Guiotto, i due Co-Founder di Tag Manager Italia, Francesco Chiappini, CEO e Founder di Ecommerce School, e Marco Biasin, Direttore Operativo di Ecommerce School. Insieme a loro anche l’avvocato Antonino Polimeni, fondatore di Polimeni.Legal, Federica Brancale, CRO e Data Strategist, Massimo Fattoretto, CEO di Fattoretto Agency, e Riccardo Rodella, CEO Floox & 7Ads.

Un premio per le best practice

Negli anni Tag Manager Italia e Ecommerce School hanno saputo ritagliarsi un ruolo principale come fornitori di alcune delle più grandi multinazionali e aziende italiane ed europee. Proprio per questo motivo, durante il GA4 Summit i relatori condivideranno con tutti i partecipanti le best practice e le strategie di successo di alcune di queste eccellenze, che verranno premiate per le loro implementazioni e i risultati raggiunti.

All’evento saranno presenti e riceveranno una premiazione 11 aziende operanti in diversi ambiti, dal farmaceutico alla logistica, dal finance al terzo settore, che hanno adottato soluzioni e strategie di digital analytics e data management di successo tra cui Decathlon Italia, Banca Ifis S.p.A. ed Esprinet S.p.A. Da qui è disponibile l’agenda completa e la vendita dei biglietti.

Per scoprire di più su Tag Manager Italia, e-commerce e digital analytics rimandiamo a questo articolo di macitynet.