Volate con il vostro drone in AR, sconto di 170€ per DJI Avata Fly Smart Combo

Di droni ci ne sono molti, nessuno (o quasi) fa quel che fa il DJI Avata che vi porta in volo con lui e oggi è in sconto: a 989 euro.

DJI Avata ha un peso di appena 410 grammi pur integrando dei paraeliche per una maggiore sicurezza. E’ equipaggiato con una fotocamera stabilizzata, dotata di un sensore CMOS da 1/1.7 pollici con 48 milioni di pixel effettivi, offre funzionalità di imaging di punta come la registrazione video in 4K/60fps e 2.7K/50/60/100/120fps.

La versione in offerta include nel bundle DJI Goggles 2, la più recente tecnologia di controllo di volo DJI, e il DJI Motion Controller, uno stick che permette di guidare il drone in base ai movimenti della mano.

Il visore

Uk DJI Avata fa tutto quel che fa un drone volta, scatta e filma. Ma a differenza di un normale drove viene anche fornito di DJI Goggles 2. un visore di nuova generazione piccolo, leggero e confortevole, dotato di uno schermo OLED chiaro con diottrie regolabili.

In pratica grazie a questo visore potete volare, letteralmente, con il vostro drone vedendo in diretta quello che vede la videocamera senza necessità di tenere in mano un dispositivo con uno schermo.

DJI Avata e DJI Goggles 2 si connettono utilizzando la trasmissione DJI O3+, che garantisce un controllo preciso, latenza ultra bassa e video dettagliati a 1080p/100fps con decodifica in H.265. Offre un ritardo di trasmissione più basso di soli 30 ms, una distanza di trasmissione massima di 2 km, doppia frequenza con selezione automatica, un bit-rate elevato di 50 Mb/s e metodi anti-interferenza all’avanguardia per garantire un feed sempre affidabile.

Usato in combinazione con DJI Motion Controller, permette di controllare liberamente l’aeromobile e la fotocamera con stabilizzatore, per soddisfare le esigenze di ripresa in scenari differenti.

Il drone

DJI Avata è dotato di un sistema di imaging con CMOS da 1/1.7 pollici a 48 MP con apertura f/2.8 e un obiettivo ultra grandangolare con un angolo di visualizzazione fino a 155°. Il campo visivo ampio consente scatti e video aerei immersivi fino a 4K/60fps, nonché filmati in slow motion a 2.7K/100fps. Dotato della modalità colore D-Cinelike, DJI Avata offre un’ampia tavolozza di colori che consente regolazioni cromatiche dettagliate ai tuoi lavori.

A livello di sicurezza, DJI Avata è dotato sia di un sistema di rilevamento a infrarossi che di un sistema di visione verso il basso a due telecamere. Questi aiutano il velivolo a mantenere la posizione.

Per rimanere orientati durante il volo indossando il visore, DJI Avata e DJI Goggles 2 mostrano anche il punto da cui è decollato il drone. Questa prospettiva di realtà aumentata (AR) offre un ulteriore senso di orientamento per aiutare il pilota a localizzare l’ambiente circostante in pochi secondi.

Contenuto della confezione

DJI Avata

×1 Batteria di volo intelligente

×1 Eliche per DJI Avata (coppia)

×3 Adattatore di alimentazione

×1 Protezione dello stabilizzatore

×1 Cavo PD da tipo C a tipo C

×1 Cacciavite ×1 Viti (M2×7)

×4 DJI FPV Goggles V2

×1 Batteria per DJI FPV Goggles

×1 Fascia per DJI FPV Goggles

×1 Cavo di alimentazione per DJI FPV Goggles (USB-C)

×1 Antenna per DJI FPV Goggles (Dual Band)

×4 Cavo USB-C per DJI FPV Goggles

×1 Cavo OTG DJI FPV Goggles V2

×1 DJI Motion Controller ×1 Cordino ×1

Dove acquistarlo

Su Amazon, come detto, è in sconto di 170 euro e lo si acquista a 989 euro direttamente a questo indirizzo.