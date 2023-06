Sony rifiuta di costruire più schermi per Vision Pro

Le previsioni degli analisti indicano scorte limitate di Apple Vision Pro al lancio: ora secondo una anticipazione sembra che Sony abbia rifiutato la richiesta di Apple di aumentare la produzione di schermi per il visore.

Inizialmente si pensava che un numero ridotto di visori Apple Vision Pro potesse essere disponibile durante le festività al lancio, finché Tim Cook non ha smentito tali voci affermando che saranno in vendita all’inizio del 2024. Indipendentemente dal momento in cui il visore sarà disponibile all’acquisto, si ritiene che Apple inizierà producendo un numero limitato di meno di 100.000 dispositivi nel primo anno.

Tuttavia, Apple sta già guardando avanti, non solo con le voci di una seconda edizione del visore a costo inferiore. Secondo quanto riportato da The Elec, Apple avrebbe fatto richiesta a Sony di tenersi pronta per aumentare la produzione.

Un po’ di numeri su Vision Pro

The Elec non specifica la fonte di questa notizia, né riporta il motivo per cui si ritiene che Sony abbia rifiutato la richiesta. Tuttavia, si afferma che Sony abbia già la capacità di produrre 900.000 schermi OLEDos (OLED su silicio) utilizzati in Vision Pro, gli schermi che gli utenti guardano direttamente quando indossano il visore.

Tuttavia, contraddicendo le proprie cifre, The Elec afferma anche che Sony può fornire ad Apple solo tra 100.000 e 200.000 pannelli al trimestre, per un totale di 800.000 pannelli.

Presumendo che il conteggio si riferisca a un pannello per occhio nel visore, le fonti di The Elec concludono che Apple potrà produrre al massimo circa 400.000 visori Vision Pro nel 2023.

Va sottolineato che si presuppone che solo Sony sia in grado di fabbricare questi schermi. Del resto, l’attuale fonte non fa altro che ripetere le segnalazioni precedenti secondo cui Sony sarebbe l’unico fornitore attuale per gli schermi del visore, senza fornire ulteriori dettagli. Al momento, sembra improbabile che Apple cerchi, e trovi, altri fornitori.

Per tutto quello che c’è da sapere sul Vision Pro di Apple vi invitiamo a partire da questo indirizzo.