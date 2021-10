Gaming al fresco con Black Shark, il radiatore magnetico per smartphone

Mettere una ventola dentro lo smartphone vorrebbe dire aumentarne considerevolmente le dimensioni a fronte di un beneficio che potrebbe rivelarsi necessario soltanto in sporadiche occasioni. Il radiatore magnetico Black Shark assolve proprio a questo compito, consentendo di raffreddare la circuiteria interna in poco tempo semplicemente agganciandolo sul dorso del dispositivo all’occorrenza.

Una delle situazioni in cui potrebbe rivelarsi più utile è quando si gioca per diverse ore col telefono: i titoli più impegnativi infatti richiedono ingenti risorse e questo spesso porta ad un surriscaldamento dell’intero dispositivo. Agganciando questa ventola è di fatto possibile raffreddarlo mentre si gioca e al termine basta rimuoverlo per far tornare il telefono al suo fattore di forma originario.

Il sistema magnetico è composto da 15 calamite ed è compatibile con quello previsto da Apple su iPhone 12 e iPhone 13, mentre per tutti gli smartphone e gli altri dispositivi che non dispongono di questo sistema possono comunque essere rinfrescati da questa ventola utilizzando l’adesivo magnetico in dotazione, che permette così di agganciare il radiatore nel punto più indicato.

Black Shark è dotato di una presa USB-C alla quale collegare il cavo con doppia spina di questa tipologia, lungo 1,5 metri, disponibile in confezione. In base a quanto riportato nelle specifiche tecniche è in grado di portare rapidamente la zona interessata a 23°C grazie ai suoi 7.200 giri al minuto. Infine dal punto di vista degli ingombri, il peso che aggiunge durante l’utilizzo è di appena 73 grammi, lasciando così che le partite sullo smartphone restino comunque facilmente fruibili.

Chi desidera comprarlo al momento lo trova in sconto online: anziché 78,72 euro lo paga 42,43 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.