Apple ha annunciato i “Tech Talks” per gli sviluppatori

Apple ha annunciato “Tech Talks 2021″, iniziativa che permette agli sviluppatori di entrare in contatto con programmatori ed esperti dell’azienda di Cupertino, con più di 100 sessioni online dal vivo e 1500 ore disponibili in orari d’ufficio di varie parti del mondo.

L’iniziativa è attiva dal 25 ottobre al 17 dicembre, con esperti della Mela ai quali sarà possibile porre domande varie. Le sessioni sono simili ai workshop della conferenza per sviluppatori (WWDC) e riguarderanno l’apprendimento di tecniche e procedure consigliate su questioni come ad esempio sfruttare le ultime tecnologie integrate nei sistemi operativi.

Le sessioni si svolgeranno online da sedi Apple in varie parti del mondo: Bangalore (India), Cupertino (California), Londra, Città del Messico, San Paolo, Seoul (Corea del Sud), Shanghai (Cina), Singapore, Sydney (Australia), Tel Aviv (Israele) e Tokyo (Giappone).

“Ogni giorno, sviluppatori da tutto il mondo creano incredibili app e giochi per le nostre piattaforme e il nostro obiettivo è offrir ogni possibile risorsa per contribuire a rendere più facile e incisivo il loro duro lavoro”, ha dichiarato Susan Prescott, vice presidente di Apple responsabile Worldwide Developer Relations. “Il nostro team non vede l’ora di comunicare con ancora più sviluppatori nel mondo e sostenere al meglio il lavoro di una comunità grandemente apprezzata, ascoltarli e imparare da loro”.

Il numero di posti è limitato e le singole sessioni hanno una durata massima di 30 minuti, utilizzabili per ottenere suggerimenti relativi al miglioramento di app, discutere della revisione di app, ecc.