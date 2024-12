GeekMall sconta aspirapolvere, sedie ufficio e macchine per il caffè

Pubblicità

Vi serve un aspirapolvere? GeekMall ne sta scontando due: uno è di tipo automatico, il classico robot che programmate e lui vi spazza casa senza dover più muovere un dito. Sennò c’è quello tradizionale, senza fili, che passate voi a mano ma è davvero efficace perché è sostanzialmente un 3-in-1 che, se volete, vi passa contemporaneamente pure lo straccio.

E se invece vi serve una nuova sedia da ufficio per lavorare eventualmente anche da casa, in smart working, che sia comoda e pratica? È in sconto anche quella.

Magari potreste accompagnarla alla macchina per il caffè semi-automatica che vi fa pure il cappuccino.

Tutto questo come dicevamo è in offerta su GeekMall: date un’occhiata qui sotto per scoprire le caratteristiche di ognuno e il codice per attivare l’offerta.

Proscenic Q8 Max

Questo invece è un robot con aspirazione fino a 4200 Pa e 200 minuti di autonomia. La navigazione LiDAR mappa l’ambiente e crea mappe per 5 piani.

Offre modalità di sollevamento tappeti e 3 regolazioni della potenza per diverse superfici. È ottimo per case con animali domestici grazie alla sua capacità di catturare peli e allergeni.

Proscenic Q8 Max normalmente costa 219 € , ma inserendo il codice ZMBIHW8U nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 209 €.

Proscenic F20A

È un aspirapolvere 3-in-1 che combina aspirazione, lavaggio e pulizia automatica. Con 380 giri al minuto della spazzola, rimuove macchie difficili come olio e sugo.

La batteria da 6.000 mAh offre 35 minuti di autonomia, mentre i due serbatoi da 1 litro permettono una pulizia continua.

La funzione di autopulizia e l’asciugatura ad aria garantiscono una manutenzione semplice. Il display LED e la guida vocale ne migliorano l’usabilità.

Proscenic F20A normalmente costa 189 € , ma inserendo il codice VQPY5WEB nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 179 €.

NEWTRAL MagicH-GPro

Questa sedia ergonomica è progettata per offrire un supporto lombare adattivo che si adatta automaticamente ai movimenti della schiena, favorendo la naturale curva “a S” della colonna vertebrale e riducendo lo stress nella zona lombare.

Approvata da esperti come ergonomisti e chiropratici, è dotata di un poggiatesta autoregolante, un poggiapiedi pieghevole con inclinazioni bloccabili in 4 posizioni e braccioli 4D. Il cuscino in schiuma ad alta densità e la seduta regolabile si adattano a diverse altezze e necessità.

Realizzata con materiali di alta qualità, la sedia è inoltre equipaggiata con un pistone a gas certificato SGS di classe 4 per garantire durata e sicurezza.

NEWTRAL MagicH-BPro normalmente costa 269 € , ma inserendo il codice DTI6BJRX nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 239 €.

HiBREW H13A

Ecco una macchina da caffè semi-automatica che vi offre 6 diverse modalità di preparazione e una pressione di estrazione di 20 bar per erogare un caffè ricco e intenso.

C’è la tecnologia di controllo della temperatura PID che mantiene la temperatura stabile migliorandone la qualità e la consistenza. E grazie al sistema a doppia caldaia è possibile estrarre il caffè e contemporaneamente preparare la schiuma di latte.

Usa un serbatoio rimovibile da 1,3 litri e un comodo manico in alluminio da 51 mm. Interessante infine la funzione di pulizia automatica del tubo per la schiuma di latte.