Come visualizzare una tastiera più grande su iPhone

Con l’avanzare dell’età, cominciano a manifestarsi disturbi della vista, e può essere utile zoomare il display del telefono ed elementi quali la tastiera usata per digitare i testi nell’app che consentono di inviare messaggi, scrivere mail, ecc., opzioni utili anche per chi ha semplicemente difficoltà a leggere scritte troppo piccole.

Prima di suggerire come ingrandire la tastiera su schermo, ricordiamo che in molte app è possibile disporre di una tastiera ben visibile ruotando semplicemente il telefono in orizzontale quando si scrive. Se questo non basta, è possibile mostrare in grassetto le lettere sui tasti virtuali e altri elementi dell’interfaccia andando in Impostazioni > Schermo e Luminosità e attivare l’opzione “Testo in grassetto”.

Altra opzione che potrebbe essere di aiuto è la visualizzazione della tastiera con lettere solo in maiuscolo: basta andare in Impostazioni > Accessibilità > Tastiere e disattivare l’opzione “Mostra tasti in minuscolo”: le lettere sulla tastiera virtuale verranno mostrate solo in maiuscolo, rendendo più facile la lettura per chi ha difficoltà.

Altra possibilità è l’uso di tastiere alternative, app commerciali (a pagamento) quali Big Keys Keyboard o ReBoard (con varie modalità di personalizzazione).

E se volessi usare una vera e propria tastiera?

Volendo è possibile sfruttare da iPhone una vera e propria tastiera fisica come la Magic Keyboard di Apple; basta andare in Impostazioni > Accessibilità > Tastiere, attivare l’opzione “Accesso completo da tastiera” e poi associare la tastiera da Impostazioni > Bluetooth. A questo indirizzo trovate un articolo con esempi di tastiere che è possibile collegare all’iPhone.

Come faccio a ingrandire tutto lo schermo?

Per chi ha difficoltà a leggere le scritte sullo schermo, può essere utile ingrandire scritte e altri elementi sul display: aprite Impostazioni > Schermo e luminosità e nella sezione “schermo” attivate lo zoom dello schermo.

