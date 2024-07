Biciclette elettriche per tutti i gusti a partire da 500 €

Pubblicità

La mobilità elettrica è in sconto su GeekMall: fino all’11 Agosto trovate diversi modelli di biciclette e monopattini in promozione, per alcuni dei quali è possibile tagliare ulteriormente il prezzo inserendo alcuni codici speciali nel carrello.

Ad esempio se il prezzo finale è di almeno 300 € potete risparmiare altri 20 € inserendo il codice 300emblt20 al momento dell’ordine, mentre se costa più di 500 € c’è il codice 500emblt30 che vi fa risparmiare 30 €. Infine per tutti i veicoli elettrici che costano più di 700 € il codice 700emblt40 attualmente attivo vi farà risparmiare 40 €.

Di seguito vi segnaliamo alcuni dei migliori prodotti attualmente in promozione: per tutti gli altri potete fare riferimento a questa pagina.

MTB Touroll U1

Motore da 250 Watt, può percorrere fino a 65 chilometri con una sola carica in modalità assistita e viaggia a 25 chilometri orari, quindi entro i limiti imposti dalle attuali leggi italiane. C’è il cambio Shimano a 21 velocità e usa ruote da 29 pollici, ampie e comode per molti tipi di strade.

MTB Touroll U1 costa 549 € ma col codice 500emblt30 il prezzo scende a 519 €. Promozione valida fino all’11 Agosto.

Eleglide M2

Dotata di sospensioni idrauliche e freni a disco su entrambe le ruote, ha lo stesso motore della precedente ma una batteria molto più performante che promette fino a 125 chilometri di autonomia con una sola carica.

Eleglide M2 costa 769 € ma col codice 700emblt40 il prezzo scende a 729 €. Promozione valida fino all’11 Agosto.

Halo Knight T104

Questo monopattino può sostenere fino a 150 chili e viaggia alla massima di 65 chilometri orari grazie al suo motore da 2.000 Watt, che ha la capacità di trasportare una persona anche su percorsi con una pendenza di 40°.

Halo Knight T104 costa 759 € ma col codice 700emblt40 il prezzo scende a 719 €. Promozione valida fino all’11 Agosto.

KUKIRIN G2 Master

Questo modello invece ha due motori da 1.000 Watt e viaggia fino a 60 chilometri orari, con una autonomia di 70 chilometri complessivi. Asta regolabile e doppio freno a disco completano l’elenco delle caratteristiche principali.

KUKIRIN G2 Master costa 859 € ma col codice 700emblt40 il prezzo scende a 819 €. Promozione valida fino all’11 Agosto.

PVY Z20 Plus

Dal telaio pieghevole, usa un motore da 1.000 Watt che offre una velocità massima di 50 chilometri orari, ruote fat da 20 pollici per la massima aderenza anche su sabbia e neve, e un’autonomia massima di 120 chilometri in pedalata assistita, oppure 80 in full electric.

PVY Z20 Plus costa 1.286 € ma col codice LWTAH6PD il prezzo scende a 1.172 €. Promozione valida fino all’11 Agosto.

DUOTTS F26

Ruote da 26 pollici anche qui con battistrada fat, due motori da 750 Watt e un’autonomia massima di 120 chilometri per viaggiare comodi e su lunghe tratte senza sforzo.

DUOTTS F26 costa 1.339 € ma col codice GDUOTF26 il prezzo scende a 1.199 €. Promozione valida fino all’11 Agosto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

