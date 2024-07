Canva compra la piattaforma di IA generativa Leonardo.AI

Pubblicità

Canva, società che offre strumenti di progettazione grafica e comunicazione visiva e che vanta oltre 190 milioni di utenti attivi al mese, ha annunciato oggi il suo piano di acquisizione di Leonardo.AI. Quest’ultima è una startup australiane che è cresciuta rapidamente specializzata nel settore dei contenuti di IA generativa di ricerca, e che propone strumenti in grado di dare vita alle idee grazie con immagini e video di qualità.

L’acquisizione permetterà di integrare l’offerta di Canva e rafforzare l’obiettivo dell’azienda di sviluppare una suite di massimo livello di strumenti IA visuali, segnando un traguardo importante del suo percorso nel settore.

Fondata a fine 2022, il modello di Leonardo.AI permette di generare immagini di vario tipo in pochi secondi partendo da richieste testuali, ma anche di ottenere video, bozzetti e addestrare modelli con dataset personalizzati. Alla base di questa AI c’è “Phoenix”, modelli che promette risultati di alto livello, coerenti e accurati, risorse utilizzabili per la produzione.

In meno di due anni dal lancio, Leonardo.AI ha all’attivo oltre 19 milioni di utenti registrati che lo usano in settori quali: pubblicità, marketing, design, intrattenimento, architettura, moda e-commerce e istruzione.

Gli strumenti di Lenoardo.AI saranno complementari a Magic Studio, tool basati su AI che aiutano l’utente in ogni passaggio del processo creativo, con funzioni per ridimensionare e convertire, trasformare prompt in immagini e video, modificare elementi visivi, ritoccare (aggiungendo, sostituendo o modificando elementi con un breve prompt scritto), rimuovere sfondi da immagini e video, risaltare dettagli, ecc.

Canva continua a fare investimenti e l’acquisizione di Leonardo.AI è l’ottava per l’azienda. Tra le ultime acquisizione quelle di Affinity (nel 2024), mossa che permette di sfidare apertamente Adobe. Le altre acquisizione hanno rigiardato: Flourish (2022), Kaleido (2021), Smartmockups (2021), Pexels (2019), Pixabay (2019) e Zeetings (2018).

